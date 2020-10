Bonus 2021: elenco aggiornato dei bonus e delle agevolazioni per famiglie e non solo. Casa, mobili, pc, bonus covid, bambini e tutti gli altri. Ecco come ottenerli.

Elenco bonus 2021. In questa pagina trovate un elenco aggiornato dei bonus 2021 e i requisiti per ottenerli. Da quelli per le famiglie, alle agevolazioni fiscali, detrazioni e bonus per acquisto di pc o mobili, bonus casa e facciate, i bonus covid per venire incontro alle difficoltà provocate dalla pandemia e così via. In alcuni casi è possibile risparmiare grazie a bonus particolarmente vantaggiosi. Guarda in questo elenco quelli che possono interessarti per capire come ottenerli.

Bonus facciate 2021

L’incentivo per il rifacimento delle facciate di casa è stato rinnovato fino a fine 2021. Esso consente di ricevere una detrazione d’imposta del 90% dei costi sostenuti per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna. L’agevolazione prevede 10 quote annuali di pari importo, da scontare in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò per tutti i titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto di lavori.

Bonus ristrutturazione 2021

La nuova legge di bilancio prevede il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni sugli interventi di ristrutturazione di casa. Questo significa che si può usufruire di una detrazione del 50% sulle spese sostenute, entro il limite dei 96.000 euro. Sono ammesse al bonus le spese per determinati interventi di ristrutturazione e i documenti che attestino i lavori devono essere conservati.

Bonus mobili 2021

La manovra 2021 prevede il rinnovo del bonus mobili. Anche nel 2021 quindi si potrà ricevere una detrazione Irpef del 50% per le spese di acquisto di mobili nuovi. Si tratta in particolare di elettrodomestici, mobili e arredi per la casa, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Bonus covid 2021

Per sostenere la ripresa economica dopo l’emergenza covid-19, il governo ha previsto una serie di nuovi aiuti nella manovra 2021. Si tratta di misure come:

Incentivi per l’assunzione di donne e giovani.

La proroga della CIG per i lavoratori dipendenti.

Bonus vacanze 2021

La nuova legge di bilancio consente di spendere il voucher per le vacanze in Italia fino al 30 giugno 2021. In particolare il buono dovrà essere richiesto entro fine 2020 tramite tramite l’app IO, dalle famiglie con Isee fino a 40.000 euro. Dopo di che lo sconto, massimo di 500 euro, potrà essere utilizzato per le vacanze fino a giugno 2021.

Bonus bebè 2021

Nel 2021 il bonus bebè potrebbe non essere più erogato, visto che dovrebbe confluire nel nuovo assegno unico per i figli. Tale nuova misura raggruppa tutti gli aiuti previsti per le famiglie, ma in base alle ultime notizie dovrebbe partire non prima di luglio 2021. Per questo, nei primi mesi del 2021, i soldi mensili del bonus natalità potrebbero continuare ad essere erogati agli aventi diritto. Tuttavia per averne conferma bisogna attendere le decisioni del governo al riguardo.

Bonus nido 2021

Non è ancora chiaro se nel 2021 l’agevolazione, prevista per i nuclei familiari con figli iscritti all’asilo pubblico o privato, verrà confermata. Si attendono novità dal governo su questo.

Bonus nascita 2021

L’incentivo alle nascite dovrebbe entrare a far parte dell’assegno universale per le famiglie. Si attende l’approvazione del testo finale della legge di bilancio 2021 per conoscere tutti i dettagli.

Bonus matrimonio 2021

Nei mesi scorsi un emendamento al decreto rilancio lasciava presagire l’arrivo di un bonus matrimoni per il 2021. Tuttavia al momento non si hanno ancora informazioni certe sulle detrazioni per i futuri sposi. Per ora esistono alcuni incentivi alle nozze, ma solo su base regionale.

Bonus mamma 2021

L’incentivo di 800 euro per le donne in gravidanza, al momento non è ancora stato confermato per il 2021. E’ solo però questione di tempo per sapere se verrà rinnovato e se entrerà a far parte dell’assegno unico.

Bonus docenti 2021

Non è ancora noto se il bonus docenti verrà rinnovato nella legge di bilancio 2021. Quello che invece si sa è che gli insegnanti che hanno ottenuto il buono da 500 euro, potranno spenderlo fino al 31 agosto 2021. Questo per acquistare libri, testi, pc, iscrizione a corsi di laurea e via dicendo.

Bonus verde 2021

Il bonus verde rientra fra gli incentivi sui lavori edilizi rinnovati dal governo per il 2021. Esso prevede uno sconto del 36% sulle spese sostenute per sistemare il verde di balconi, terrazze e altre aree dell’abitazione. Ciò fino ad un massimo di 5.000 euro.

Bonus auto 2021

Attualmente il bonus sull’acquisto delle auto è valido fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia non è escluso che il governo riproponga l’incentivo anche per il 2021, viste le difficoltà di questo settore.

Bonus libri 2021

Rappresenta un buon per l’acquisto dei libri scolastici, erogato da alcune regioni e comuni italiani, in favore degli studenti facenti parte di famiglie meno abbienti. Lo erogano, sotto varie forme e limiti Isee differenti, regioni come il Veneto, il Lazio, la Campania e l’Emilia Romagna.

Bonus luce e gas 2021

Anche nel 2021 le famiglie in condizioni di disagio economico potranno fruire di uno sconto sulle bollette di gas e luce. In particolare, dal primo gennaio 2021, tale bonus diventa automatico per chi possiede determinati requisiti Isee e di numerosità del nucleo familiare. Il valore dello sconto dipende proprio dal numero di componenti della famiglia beneficiaria.

Bonus partite iva 2021

Dopo il bonus 600 euro e gli altri erogati nel 2020 per fronteggiare l’emergenza causata dal covid, è possibile che nel 2021 il governo preveda ulteriori indennizzi per le partite iva. Tali aiuti potrebbero rientrare nella nuova manovra finanziaria.

Bonus 2021: altre informazioni

Questo l’elenco completo dei bonus 2021 previsti per le famiglie e non solo. In molti casi si tratta di detrazioni o agevolazioni fiscali, in altri casi di aiuti o sussidi, quasi sempre rivolti a chi versa in condizioni di disagio economico.

I bonus sono per lo più stabiliti dal governo tramite la legge di bilancio annuale o mediante decreti, appositamente realizzati per fronteggiare emergenze sopravvenute. Il loro scopo è quello di integrare il reddito delle famiglie oppure di erogare buoni o facilitazioni per le spese da sostenere periodicamente.

Come ad esempio l’acquisto dei libri o il pagamento della retta del nido. Ma esistono anche gli aiuti previsti dalle regioni o dai comuni, che spesso permettono alle famiglie di risparmiare parecchi soldi.

Poi ci sono diversi incentivi che riguardano la casa, i lavori di ammodernamento o l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Infine, non mancano gli aiuti economici per i lavoratori.

Insomma, a seconda del vostro caso, in questo elenco di tutti i bonus 2021 sempre aggiornato, potete trovare quello o quelli che vi riguardano più da vicino.

