Bonus figli universitari 2021. Caratteristiche, requisiti, domanda e importi del bando inps borse di studio per studenti universitari.

Bonus figli universitari, si tratta di borse di studio destinate nel 2021 ai figli di iscritti a determinate categorie di gestione inps. Nello specifico gli studenti devono risultare iscritti per l’anno accademico 2018-2019 e possedere una serie di requisiti definiti all’interno del bando inps pubblicato il 21 dicembre 2020. L’importo delle borse di studio può arrivare fino a 2.000 euro, in base ai diversi casi.

Scopriamo quindi quali sono i requisiti necessari, come fare domanda, a quanto ammontano le borse di studio e tutte le altre informazioni contenute nel bando.

Bonus inps studenti universitari bando

Il bando inps, prevede l’erogazione di borse di studio di importo fino a 2.000 euro per gli studenti universitari con determinati requisiti.

Come specificato dal bando, la borsa di studio spetta in favore dei figli (o orfani) universitari di:

iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici

iscritti alla gestione assistenza magistrale

iscritti al fondo ex IPOST.

Gli studenti inoltre non devono:

Aver compiuto 32 anni alla data di scadenza del bando.

Aver già vinto il bando inps collegi universitari o fruito di rimborsi analoghi da parte dell’istituto per lo stesso anno accademico.

Trovarsi fuori corso, aver conseguito solo in parte i crediti previsti dall’anno accademico e avere una media ponderata inferiore a 24/30.

Bonus inps universitari come fare domanda

E’ possibile presentare domanda a partire dal 27 gennaio 2021, mentre la scadenza per le richieste è fissata al primo marzo 2021.

L’istanza può essere presentata solo per via telematica sul sito www.inps.it e inserendo la voce “Borse di studio universitarie”. A quel punto bisognerà completare l’accesso utilizzando le proprie credenziali Spid o CNS.

Una volta entrati bisognerà recarsi sulla voce “inserisci domanda”, dove si visualizzerà il modulo da compilare in tutti i suoi campi (incluso l’IBAN del conto destinatario). Completata la procedura il richiedente riceverà via e-mail la conferma di ricevuta domanda.

Bonus universitari inps 2021 importo

Per quanto riguarda l‘importo delle borse di studio erogate dall’inps, il bando ne prevede diverse tipologie, sia per i corsi tradizionali che per quelli post laurea. L’importo massimo ottenibile è di 2.000 euro per i corsi universitari di laurea, ma ce ne sono anche altre di importo minore.

Di seguito le tabelle con le caratteristiche e gli importi delle borse di studio caso per caso.

Infine per l’assegnazione delle borse, vengono prese in considerazione le graduatorie con i punteggi assegnati. Potete approfondire come funziona la graduatoria nel PDF da scaricare del bando inps.

Queste tutte le informazioni utili relative al bando inps per il bonus figli universitari 2021. Chi fosse in possesso dei requisiti ha tempo fino al primo marzo per presentare domanda online all’Inps, seguendo le istruzioni che vi abbiamo fornito.

