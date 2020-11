Bonus figli 2021. Dal bonus nascite a quello per il nido, fino all’assegno unico. Aiuti e agevolazioni per famiglie con figli.

Bonus figli. Quali sono gli aiuti alle famiglie con figli previsti nel 2021? Rispondiamo a questa domanda tramite un elenco dei bonus attualmente previsti nella nuova legge di bilancio, spiegando sinteticamente uno ad uno in cosa consistono.

Bonus bebè 2021

La nuova manovra ha confermato per tutto il 2021 il bonus bebè, ovvero l’assegno destinato alle famiglie per ogni figlio nato o adottato durante l’anno. Inizialmente si pensava che questo contributo alla natalità sarebbe stato inglobato nel nuovo assegno universale, ma a quanto pare non sarà così.

Come per gli anni precedenti l’importo di questo aiuto sarà crescente in base all’Isee familiare. Il Mef determinerà i valori e i relativi importi da erogare alle famiglie con figli tramite un decreto, dopo l’approvazione finale della legge di bilancio.

Bonus asilo nido 2021

Aiuti economici per i figli previsti non solo per i nuovi nati, ma anche per quelli che frequentano il nido, fino a 3 anni di età. Anche in questo caso si tratta di un rinnovo di una misura già esistente, che sostiene mamme e papà nel pagamento della retta del nido. L’importo del bonus dovrebbe essere compreso fra 1.000 e 3.000 euro e modulato in relazione all’Isee familiare, stando alle ultime news.

Assegno unico per i figli

L’assegno universale rappresenta la novità principale delle misure 2021 previste in favore dei nuclei familiari con figli. Esso rientra nel family act e nelle intenzioni del governo dovrebbe raggruppare tutte le agevolazioni a sostegno della famiglia, inclusi gli assegni familiari.

Questo aiuto è previsto nella nuova manovra, ma la data di inizio e il relativo importo non sono ancora noti. In base alle ultime novità dovrebbe partire da luglio 2021 e avere un importo compreso fra 50 e 250 euro al mese, per ogni figlio con meno di 21 anni a carico. Nei primi mesi del 2021 dovrebbe arrivare un decreto attuativo che ufficializzerà tutti questi aspetti.

Questo il pacchetto di bonus e aiuti figli previsti nella legge di bilancio 2021, varata dal consiglio dei ministri. In attesa che il documento riceva il voto finale dal parlamento e che vi siano altre novità, le famiglie potranno contare su questi soldi per sostenere le spese periodiche legate alla crescita di un figlio.

