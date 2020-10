Assegno unico figli e famiglia a partire da luglio 2021. Ecco a chi spetta e a quanto ammonta davvero l’assegno universale.

Assegno unico figli e famiglie, sarà operativo a partire da luglio 2021 come previsto dalla legge di bilancio 2021 varata dal governo.

La platea delle famiglie beneficiarie sarà molto ampia, in base alle ultime notizie sull’argomento. Vediamo dunque a chi spetta veramente l’assegno unico per i figli.

Vedi anche: Assegno unico novità

Assegno universale 2021 importo

Dal primo luglio 2021 arriveranno i soldi del nuovo assegno unico per i figli. In base a quanto riporta Ilsole24ore, alle famiglie dovrebbero spettare da 50 a 250 euro al mese per ogni figlio con meno di 21 anni a carico. Tale importo sarà decrescente in base all’aumentare del reddito Isee del nucleo beneficiario.

L’assegno alle famiglie riformerà in modo significativo le agevolazioni a sostegno della famiglia. Infatti, con il superamento delle misure attualmente in vigore, come gli assegni al nucleo familiari, il bonus bebè ed altri incentivi alla natalità, ci saranno parte delle risorse necessarie ad attuare questa riforma.

Assegno unico per i figli beneficiari

La nuova misura spetta a tutte le famiglie con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età. In base alle stime Istat sono 12,5 milioni fra bambini e ragazzi, i figli a carico in Italia. Un numero elevato che riguarda tante famiglie.

La platea dei beneficiari sarà più ampia rispetto agli attuali assegni familiari, che spettano fino a 18 anni ed escludono i lavoratori autonomi. Viceversa l’assegno universale riguarderà anche gli autonomi e gli incapienti.

Inoltre i figli verranno considerati fino ad un età maggiore rispetto a quella attualmente prevista. Per tali motivi i nuclei familiari beneficiari saranno in numero maggiore rispetto al passato.

L’assegno per famiglie è stato voluto fortemente dalla ministra Elena Bonetti. Il nuovo assegno fa parte del family act e pur rientrando nella nuova legge di bilancio, dovrebbe essere definito in tutti i suoi contenuti intorno a marzo 2021, con un decreto attuativo. Come detto invece le erogazioni partiranno dal mese di luglio.

Vedi anche: Family act cos’è

Questo il punto della situazione sull’assegno unico figli e famiglie e a chi spetta veramente. Bisognerà attendere ancora qualche mese per avere il provvedimento finale, ma il suo contenuto è ormai delineato.

Vedi anche: