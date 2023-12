Costo canone Rai 2024. Come e quanto si pagherà l’abbonamento televisivo. Rateizzazione e multe per chi non paga.

Contrariamente alle aspettative il canone Rai nel 2024 si paga ancora nelle bollette dell’elettricità, ma costa meno come previsto dalla manovra finanziaria del governo. Quindi chi sperava nell’abolizione della tassa RAI, oppure nello scorporo rispetto alle utenze domestiche, è rimasto deluso. Il canone televisivo si deve pagare ancora. Per il 2024 le modalità di pagamento non cambiano, l’unica cosa che cambia è l’importo.

Ecco allora il prezzo del canone tv poco sopportato dagli italiani e cosa rischia chi non lo paga.

Quanto costa il canone Rai nel 2024

Il costo dell’abbonamento tv nel 2024 è di 70 euro annuali, ovvero 20 euro in meno rispetto al 2023. Il pagamento è suddiviso in 12 rate da 5,90 euro al mese. Nelle mensilità del 2024, da gennaio a dicembre, viene aggiunta una quota da 5,9 € circa da pagare sulla bolletta della luce.

Gli importi cambiano poi a seconda della frequenza della fatturazione della bolletta energetica. Questa può essere anche bimestrale e nel caso l’importo sarà di 11,8 euro (5,9×2). Insomma il pagamento è rateizzato, anche se l’importo totale da versare per la tassa sul possesso della Tv è di 70 € complessivi.

Come e quando si paga il canone Rai con F24

Ci sono dei casi speciali in cui il pagamento può avvenire tramite F24. Per esempio quando il fornitore dell’elettricità non inserisce all’interno della bolletta la quota da pagare per l’abbonamento Rai (i 5,90 euro al mese prima citati). Oppure se nessun componente del nucleo familiare che possiede una Tv è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico.

In queste occasioni la somma si paga come mostrano i modelli F24 sul sito dell’agenzia delle entrate. Il pagamento può essere per tutto l’anno, semestrale o trimestrale. Gli importi sono quelli riportati qui sotto:

pagamento annuale: 70 euro

pagamento semestrale: 35 euro

pagamento trimestrale: 17,5 euro.

Multa per canone Rai non pagato

Chi non paga il canone Rai incorre in una multa salata: una sanzione amministrativa che può andare da euro 103,29 a euro 516,45.

Come avvengono i controlli per il canone Rai? Attraverso le verifiche dell’Agenzia delle Entrate che entra nelle banche dati per verificare l’eventuale evasione del canone Rai. Una volta accertata l’eventuale non pagamento dell’abbonamento televisivo, l’Agenzia procede alla successiva riscossione forzata tramite l’agente esattoriale.

Insomma, visto che si trova ancora all’interno delle bollette della luce nel 2024, il canone non si può evadere. Ma anche i rari casi di coloro che lo pagano a parte non possono sottrarsi da questo obbligo, pena multe salate. Quindi a differenza delle emittenti televisive concorrenti, come ad esempio Mediaset o altre, deve essere pagata dai cittadini italiani che possiedono almeno una Tv in casa.