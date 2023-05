Bonus 18app, quando spetta ai nati nel 2004 e nel 2005. Cosa cambia, come richiederlo e quando scade il bonus cultura da 500 euro.

Il bonus 18app spetta agli studenti maggiorenni, ovvero che hanno compiuto 18 anni. Tuttavia si tende a fare confusione sull’anno di nascita dei beneficiari, infatti molti erroneamente pensano che il bonus cultura spetti già ora ai 2005, ma non è così. Nel 2023 sono i 2004 a poter richiedere l’incentivo, mentre i 2005 dovranno attendere il 2024.

Fatta questa premessa vediamo come ottenere i soldi del bonus cultura 2023, chi sono i beneficiari e come spenderlo.

Bonus 18 anni 2023, cosa è cambiato e a chi spetta

I nati nel 2004 che hanno già compiuto 18 anni nel 2022, quindi gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole superiori per essere più precisi, possono ottenere l’incentivo statale. Si tratta del cosiddetto bonus cultura, che rientra fra i bonus 2023 e si richiede sempre tramite 18app, ovvero la piattaforma online del ministero dell’istruzione.

Come negli anni precedenti consiste in un buono da 500 euro, utilizzabile dagli studenti per acquistare libri, materiale didattico, ma anche corsi, eventi e molto altro. Quindi tutto uguale rispetto al passato per i 2004. La novità invece riguarda i 2005, anno in cui il bonus per diciottenni sarà comunque erogato, ma cambieranno requisiti e modalità di erogazione. In questo caso infatti, come prevede la legge di bilancio, il voucher spetterà solo a studenti facenti parte di nuclei familiari con Isee fino a 35.000 euro. Di conseguenza questo incentivo spetterà ai nati nel 2005 che come detto in apertura potranno richiederlo l’anno prossimo.

Bonus cultura, come e quando chiederlo su 18app

Il voucher da 500 euro per i diciottenni nati nel 2004 si può ottenere sul sito internet www.18app.italia.it fino al 31 ottobre 2023. Per farlo bisogna registrarsi, utilizzando lo Spid o la Carta d’identità elettronica e autorizzando l’accesso a 18app. Fatto questo si riceverà un SMS di conferma e una password.

Appena entrati nella piattaforma sarà possibile generare dei voucher di importo a scelta, ma ovviamente entro il massimo dei 500 € assegnati a ciascun studente. Una volta generato il buono si può salvare in formato pdf e spenderlo online (ad esempio su Amazon, Ticketone o Feltrinelli) oppure nei negozi fisici (librerie, cinema e via dicendo). Il buono si può stampare in formato cartaceo o mostrarlo tramite smartphone al negoziante.

Bonus 18app nati nel 2004 come si spende

Una volta ottenuto il contributo si può spendere fino al 30 aprile 2024 per acquistare:

libri, audiolibri e ebook

abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale

corsi di teatro, musica e lingue straniere

CD, DVD musicali, vinili e musica online

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei e gallerie d’arte.

Non sarà invece possibile utilizzare il buono per comprare computer, tablet, videogiochi, cuffie e smartphone, così come gli eventi da ballo nelle discoteche. La piattaforma online di 18app è l’unica dalla quale si può ottenere il buono digitale, non è possibile infatti scaricarla negli app store.

Riassumendo, il bonus 18 anni nel 2023 spetta ai nati nel 2004, che possono richiederlo online tramite la piattaforma 18app. Una volta ottenuto il voucher da 500 euro potrà essere speso per acquistare libri, materiali didattici, corsi e quant’altro. Per i 2005 invece il contributo spetterà nel 2024, ma cambieranno i requisiti d’accesso secondo quanto previsto dalla nuova legge del governo Meloni.

