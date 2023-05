Bonus scuola Lombardia 2023/2024, quando inizia. Dal buono per pagare rette e materiale didattico fino al merito, come richiedere la dote scuola e chi ne ha diritto.

Il bonus dote scuola della regione Lombardia è confermato per l’anno scolastico 2023-2024, come stabilito dalla delibera della giunta Fontana. Come già successo l’anno scorso, la dote scuola 2024 Lombardia prevede 4 aiuti economici:

il buono scuola per pagare le rette

un contributo per l’acquisto del materiale didattico

un sostegno per gli studenti disabili

borse di studio per i meritevoli.

Entriamo nel dettaglio di ognuna di queste agevolazioni per studenti: a chi spettano, quali sono gli importi, quando e come fare domanda, secondo il bando regionale.

Che Isee serve per il bonus scuola Lombardia 2024?

Il primo dei 4 aiuti che rientrano nella dote è il cosiddetto buono scuola 2023-24. Si tratta di un contributo per il pagamento della retta nella scuola pubblica o paritaria. L’importo del sussidio è parametrato alla fascia Isee del nucleo familiare con studenti che frequentanti le scuole di primo e secondo grado. A seconda dei casi può variare da un minimo di 300 fino a 2.000 euro.

Per richiedere il contributo bisogna avere determinati requisiti, che saranno stabiliti con la pubblicazione del bando buono scuola 2024 Lombardia. In caso di conferma dei requisiti utilizzati per il contributo 2023, spetterebbe a studenti:

residenti in Lombardia e con meno di 21 anni di età

frequentanti scuole primarie o secondarie con sede nella regione

che fanno parte di famiglie con Isee fino a 40.000 euro.

Per avere conferma ufficiale di questi requisiti bisogna comunque attendere la pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale della regione Lombardia.

Bonus libri e merito 2023-24 regione Lombardia

Anche per l’acquisto di libri di testo o dotazioni tecnologiche è previsto un contributo nella nuova dote scuola, per un importo compreso fra 150 e 500 euro. L’incentivo spetta a studenti delle scuole superiori (licei o istituti tecnici), che fanno parte di nuclei familiari con Isee fino a 15.748,78 euro come stabilito dal Miur.

Per gli alunni che ottengono risultati scolastici eccellenti è prevista la dote merito. Vale a dire un contributo per ragazzi della Lombardia fino a 21 anni che ottengono il voto massimo all’esame di stato. In questo caso la somma erogata varia da 500 a 1.500 euro. Infine, c’è anche un contributo per gli alunni disabili di importo compreso fra 1000 e 3500 euro a seconda di ordine e grado della scuola frequentata.

Quando si fa domanda per la dote scuola 2023 2024?

Per accedere ai 4 contributi della dote scuola di cui abbiamo parlato fin qui, oltre ad avere i requisiti indicati dai bandi bisogna inviare l’istanza. Termini e modalità di presentazione al momento non si conoscono, ma verranno stabiliti con la pubblicazione degli avvisi pubblici. Una volta aperti i termini verranno individuate le famiglie beneficiarie che riceveranno le somme spettanti a seconda dei casi. Ad oggi quindi non è ancora possibile sapere quando arrivano i soldi della dote scolastica in Lombardia.

Ma se vi state chiedendo come faccio a sapere se ho diritto alla dote scuola 2023/24, la risposta la trovate nelle indicazioni fornite in questo articolo. Mentre per conoscere da quando si potrà inviare la domanda, bisogna attendere la pubblicazione dei singoli bandi che avverrà prossimamente online sul portale della regione.

In breve, i 4 bonus scuola 2024 della regione Lombardia sono stati finanziati con 48 milioni di euro in totale. Spettano a studenti in possesso di determinati requisiti e permettono di ottenere fino a 2.000 euro a seconda di Isee, ordine e grado della scuola frequentata.

