Bonus libri 2023-2024 regione Puglia, domanda comuni. Chi può richiedere il buono io studio per acquistare libri di testo, quando arriva e dove spenderlo.

Il bonus libri 2023/24 Puglia per la fornitura gratuita o semigratuita del materiale didattico si può ottenere online, sul portale internet studio in puglia. Ma attenzione perché l’accesso al voucher spetta solo in presenza di determinati requisiti da parte dello studente e in base alla disponibilità del proprio comune.

Approfondiamo quindi come funziona il buono libri di testo della regione Puglia per studenti. Ecco a chi spetta, come richiederlo, a quanto ammonta e come si può utilizzare, secondo le informazioni fornite dal bando regionale.

Bonus libri 2023/24 Puglia chi ne ha diritto

Come si legge sulla piattaforma io studio in Puglia l’accesso al contributo per comprare i libri di testo spetta a studenti:

residenti nei comuni che hanno adottato il buono libri per l’erogazione del beneficio

che vivono e frequentano una scuola nel territorio pugliese

che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado nell’a.s. 2023-2024 (ossia medie o superiori)

facenti parte di famiglie con un Isee basso (al momento la soglia non è ancora stata comunicata. Tuttavia l’anno scorso l’importo era pari a 10.632,94 euro).

L’importo del contributo viene determinato in base alla scuola inserita nella richiesta. Ciò significa che non è uguale per tutti i richiedenti, ma varia in ragione della spesa necessaria per comprare il materiale scolastico.

Buono libri di testo in Puglia, come fare domanda

Per ottenere il voucher digitale bisogna fare richiesta online, sul sito internet www.studioinpuglia.regione.puglia.it. Per capire se si può già chiedere l’incentivo scolastico è necessario specificare il proprio comune di residenza durante la compilazione dell’istanza. Quindi ad esempio inserire Bari, Lecce, Taranto e via dicendo per sapere se la procedura è già attiva. In altre parole la scadenza entro cui fare domanda per il bonus libri 2023/24 Puglia, cambia a seconda del vostro comune.

In caso di esito positivo si possono inserire tutti i dati richiesti che riguardano lo studente e il nucleo familiare di cui fa parte. La veridicità verrà poi verificata tramite la banca dati delle scuole. Di conseguenza non servono moduli cartacei.

Voucher libri Puglia, come funziona e quando arriva

Una volta accordato l’incentivo viene erogato sotto forma di codice buono, inviato via e-mail al destinatario. Quindi il contributo arriva dopo l’approvazione della richiesta, il cui esito viene comunicato tramite posta elettronica al diretto interessato.

Ottenuto il codice, basterà presentarlo al venditore per utilizzare il credito, senza la necessità di anticipare le spese. Il voucher si può usare solo presso un esercente libreria o cartolibreria convenzionata. Sul portale iostudio Puglia, trovate tutti i negozianti che aderiscono all’iniziativa.

Cosa comprare con il bonus libri 2023/24 Puglia

Non sono previste altre modalità di erogazione, come ad esempio il rimborso per spese scolastiche già sostenute. Inoltre il buono è utilizzabile in una sola libreria, quindi non si può sfruttare in più punti vendita. Come si legge nel bando regionale, oltre ai libri di testo si possono acquistare i sussidi didattici in versione digitale, ma solo se relativi alla tipologia di scuole e classe frequentata dall’alunno.

In breve, il bonus libri 2023/24 Puglia spetta agli studenti di medie e superiori residenti e frequentanti scuole nel territorio regionale. Consiste in un buono digitale da richiedere online e spendibile nelle librerie abilitate per comprare esclusivamente libri cartacei o digitali.

