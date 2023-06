Voucher io studio 2023 Calabria. 200 euro a studenti di scuole superiori per acquistare libri. Che Isee serve, requisiti, dove fare domanda e quando arriva il contributo.

Il voucher io studio 2023 è stato approvato dalla Regione Calabria con deliberazione n. 250 della seduta del 29 maggio 23. Consiste in un contributo destinato a studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, vale a dire i licei o gli istituti tecnici, e serve per acquistare libri di testo, materiale didattico o abbonamenti ai trasporti.

Approfondiamo allora tutti i requisiti necessari per ottenere questo voucher scolastico. Per poi passare a come fare domanda e a quando arriva, secondo le indicazioni della regione.

Voucher libri 2023 Calabria, a chi spetta

Come riporta il sito ufficiale della regione Calabria, il voucher io studio spetta a studenti che:

frequentano le scuole superiori nell’anno scolastico 2023

fanno parte di famiglie con Isee fino a 6.000 euro, attestato da apposito certificato in corso di validità.

In presenza di queste condizioni si può chiedere il buono utilizzabile, come chiarito dalle deliberazione n.250 per acquistare: libri, materiale didattico, soluzioni per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Come si richiede il bonus io studio 2023 Calabria?

La domanda si invia direttamente all’istituto scolastico frequentato. Quindi i genitori degli alunni in possesso dei requisiti per accedere alla borsa di studio (oppure gli stessi ragazzi se maggiorenni) devono rivolgersi alla propria scuola per conoscere termini e modalità di presentazione delle richieste.

In altre parole non c’è una piattaforma della regione Calabria per il voucher io studio. Esistono invece online tutte le indicazioni sulle modalità di assegnazione dei contributi in favore degli alunni. Una volta ricevuta la documentazione, inclusa la certificazione Isee la scuola individuerà i beneficiari e invierà al ministero l’istanza di partecipazione.

Quando pagano il voucher io studio regione Calabria?

L’erogazione del contributo che in questa regione vale 200 euro a studente, avviene tramite la formazione di una graduatoria, con priorità agli Isee più bassi. Le risorse assegnate alla Calabria dal Miur per finanziare la misura contro il fenomeno dell’abbandono scolastico sono pari a 1.632.358,88 euro.

Una volta comunicati i nomi dei beneficiari, l’erogazione dei buoni sarà effettuata da parte del Ministero dell’istruzione. In altre parole non sarà la regione ad assegnare direttamente il voucher alla famiglia dello studenti. Tuttavia i diretti interessati saranno informati tramite comunicazioni, presumibilmente tramite i recapiti forniti alla presentazione dell’istanza. Il pagamento del voucher arriva quindi al termine di questa procedura. Al momento non è quindi possibile indicare una data precisa, ma nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Ricapitolando, il voucher io studio 2023 in Calabria spetta agli studenti delle superiori facenti parte di famiglie con redditi bassi. In presenza dei requisiti il buono da 200 euro per comprare libri e non solo, si può richiedere alla scuola frequentata. L’assegnazione avviene tramite graduatorie, mentre l’erogazione è di competenza del Miur.

