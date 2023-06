Saldi 2023 in Calabria, quando iniziano e finiscono i saldi estivi. Date ufficiali, durata e dove trovare le migliori offerte.

L‘inizio saldi estivi 2023 Calabria è vicino, infatti è già partito il conto alla rovescia per il primo giorno degli sconti dell’estate. Come ogni anno si comincia a luglio, ma la data è posticipata rispetto al passato, in altre parole i saldi iniziano più tardi.

Vi spieghiamo perché in questo articolo, concentrandoci sul calendario dei saldi 2023 stabilito dalla regione Calabria.

Data inizio saldi estivi 2023 Calabria

Gli sconti estivi iniziano giovedì 6 luglio 2023 a Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e tutte le altre città della regione. Ha stabilito questa data la giunta regionale del presidente Roberto Occhiuto con delibera n.164. A differenza del 2022 i saldi questa estate iniziano più tardi, anche se solo di qualche giorno. Si passa dal primo sabato del mese (1 di luglio quest’anno) al 6 di luglio.

I commercianti hanno quindi 5 giorni in più per preparare la merce ed esporre i ribassi nelle vetrine. Si tratta di una decisione condivisa con le associazioni di categoria per evitare di partire troppo in anticipo nella svendita dei prodotti. Ma ormai la data è vicina, così residenti e turisti presenti in Calabria, potranno godersi le calde giornate di luglio facendo shopping, sciopero dei mezzi pubblici permettendo.

Durata saldi estate 2023 regione Calabria

I ribassi finiscono il 4 settembre 2023, questo significa che i saldi estivi durano 60 giorni in totale. In questo periodo le percentuali di sconto applicate dai negozianti inizialmente saranno del 20-30% per poi salire anche oltre il 50% in alcuni casi.

La leggi regionali sul commercio inoltre stabiliscono il divieto di effettuate vendite promozionali nei 15 giorni antecedenti la partenza dei saldi. Di conseguenza dal 21 giugno e fino al 5 luglio non troverete particolari offerte su capi di abbigliamento, scarpe, borse e quant’altro. Ma ovviamente dal 6 i ribassi applicati saranno elevati e generalizzati.

Saldi luglio 2023 in Calabria negozi aderenti

Ma in quali negozi andare per approfittare dei saldi estate in Calabria? Ecco alcuni outlet e centri commerciali che vi consigliamo di visitare durante il periodo degli sconti di fine stagione e dove si trovano:

Porto Bolaro shopping center, a Reggio Calabria

Centro Commerciali I Portali, a Corigliano Calabro (Cosenza)

Outlet Santa Caterina, a Reggio Calabria

Time Outlet, a Gioia Tauro (Reggio Calabria)

Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.

Questi degli esempi, ma ne trovate molti altri. Se invece preferite fare passeggiate nei centri cittadini, avete comunque una vasta scelta di singoli negozi di marchi famosi a cui attingere. Che ne dite ad esempio di Carpisa oppure di Zara o H&M? Ricapitolando, l’inizio saldi estivi 2023 Calabria ci sarà il 6 luglio, mentre la fine degli sconti arriva il 4 settembre. In questi due mesi trovate le offerte sia nei singoli punti vendita che nelle catene commerciali. Mentre nei 15 giorni prima dei saldi sono vietate le promozioni.

