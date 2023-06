Saldi estate 2023, quando iniziano e quanto durano? Ecco il calendario con inizio e fine sconti estivi in tutte le regioni italiane.

I saldi estate 2023 cominciano a luglio, qualche settimana dopo l’inizio della stagione estiva e durano fino a 60 giorni in base al calendario delle regioni. Tuttavia a differenza del 2022 quest’anno gli sconti di fine stagione iniziano in data leggermente posticipata, ma non tutte le regioni partono lo stesso giorno. E la durata dei saldi estivi 2023? Anche in questo caso ci sono differenze a seconda delle delibere.

Ecco allora nel dettaglio quando cominciano e finiscono i saldi estivi 2023 in tutte le regioni italiane.

Saldi estate 2023. Calendario regione per regione

Abruzzo : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Basilicata : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Calabria : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Campania : dal 6 luglio al 31 agosto (in attesa di ufficialità)

: dal 6 luglio al 31 agosto (in attesa di ufficialità) Emilia Romagna : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Friuli Venezia Giulia : dal 6 luglio al 30 settembre

: dal 6 luglio al 30 settembre Lazio : dal 6 luglio al 19 agosto

: dal 6 luglio al 19 agosto Liguria : dal 6 luglio al 19 agosto

: dal 6 luglio al 19 agosto Lombardia : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Marche : dal 6 luglio al 31 agosto

: dal 6 luglio al 31 agosto Molise : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Piemonte : dal 6 luglio al 31 agosto

: dal 6 luglio al 31 agosto Puglia : dal 6 luglio al 15 settembre

: dal 6 luglio al 15 settembre Sardegna : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Sicilia : dal 1° luglio al 15 settembre

: dal 1° luglio al 15 settembre Toscana : dal 6 luglio al 5 settembre

: dal 6 luglio al 5 settembre Umbria : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Valle D’Aosta : dal 6 luglio al 3 settembre

: dal 6 luglio al 3 settembre Veneto : dal 6 luglio al 31 agosto

: dal 6 luglio al 31 agosto Trentino Alto Adige: dal 14 luglio al 15 settembre (con differenze fra Bolzano e Trento)

Quanto durano i saldi 2023?

Abbiamo visto quando ci sono i saldi estivi in ogni regione italiana. Nella maggior parte dei casi si tratta di date ufficiali stabilite con apposite deliberazioni. In altre invece bisogna attendere l’approvazione del calendario degli sconti da parte delle giunte regionali, ma ormai in tutta Italia le date sono delineate.

Di conseguenza sappiamo quanto durano i saldi questa estate. Come di consueto fino a un massimo di 60 giorni, ma possono durare anche meno, per esempio 8 settimane o 45 giorni. Per questo quasi tutte le regioni che iniziano giovedì 6 luglio finiscono domenica 3 settembre, esattamente 2 mesi dopo. Mentre chi per chi sceglie una durata più breve i saldi terminano poco dopo ferragosto.

Saldi estate 2023 regole per i venditori

In base alle regole sul commercio, quasi tutte le regioni prevedono il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Per questo nel mese di giugno le offerte nei negozi non saranno disponibili. Tuttavia ci sono alcune regioni che fanno eccezione.

Per il resto i commercianti sono obbligati a seguire le solite regole a tutela del cliente:

esposizione prezzo originario, della percentuale di sconto applicato e del costo finale

separazione merce in saldo da quella a prezzo pieno

l’accettazione del pagamento con carte

obbligo di cambio merce difettosa.

Saldi estivi 2023 online

Se per i negozi il calendario degli sconti estivi dipende dalle deliberazioni delle singole regioni, per il commercio online le cose sono diverse. Gli e-commerce infatti possono decidere liberamente quando applicare i ribassi. Per questo Amazon oppure Zara online, Carpisa, Decathlon e altri potrebbero iniziare qualche giorno prima rispetto al calendario regionale degli sconti estivi. Quindi se vi interessano questi marchi vi conviene restare aggiornati su quando cominciano i saldi online.

In breve, i saldi estate 2023 come stabilito dalla delibera della Conferenza delle regioni iniziano il 6 luglio in quasi tutte le regioni italiane, ma ci sono delle eccezioni. Mentre la data di fine saldi per l’abbigliamento estivo varia dalla seconda metà di agosto fino a fine settembre.

