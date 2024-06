Saldi estivi 2024 Veneto quando iniziano e quanto durano. Come e dove risparmiare durante gli sconti in negozi, outlet e centri commerciali.

I saldi Veneto 2024 estivi iniziano a luglio e durano 8 settimane, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali sul commercio. Quindi mentre le offerte partono nella stessa data prevista nelle altre regioni italiane, la fine è anticipata di qualche giorno rispetto ai classici 2 mesi.

Fatta questa premesse entriamo nel dettaglio del calendario saldi Veneto, con date, regole, ma soprattutto consigli utili su dove risparmiare.

Quando cominciano i saldi estivi 2024 in Veneto

I ribassi iniziano il primo fine settimana di luglio e in particolare durante il 1° sabato del mese, ovvero il 6 luglio 2024. A partire da questa data nei negozi delle principali città del Veneto, per esempio Verona, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, ma anche in tutto il resto della regione, troverete sconti su capi di abbigliamento, prodotti per la casa, tecnologia e molto altro.

Le vendite promozionali invece sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti di fine stagione, secondo quanto prevede la DGR 1105/2013. In altre parole non troverete merce scontata nelle vetrine dei negozi in Veneto nei restanti giorni di giugno o a inizio luglio.

Data fine e durata saldi Veneto 2024

Gli sconti estivi finiscono il 31 agosto in questa regione. Di conseguenza la durata delle offerte stagionali è di 56 giorni. Quindi diversamente da altre zone, in Veneto i saldi non si prolungano fino a inizio settembre, ma terminano con l’ultimo giorno di agosto, che quest’anno capita di sabato.

Queste le date da cerchiare in rosso sul calendario per approfittare degli sconti estivi 2024. Ma oltre a sfruttare le giornate di inizio e fine saldi, per fare un affare ci sono altre cose a cui dovete fare attenzione. Per esempio in quali esercizi commerciali andare. Ne parliamo qui di seguito.

Saldi Veneto estate 2024 nei negozi

Ecco i 7 migliori fra outlet e centri commerciali dove conviene acquistare durante i saldi estivi in Veneto:

Noventa di Piave Designer Outlet , situato a Noventa di Piave (Venezia) in Via Marco Polo 1

, situato a Noventa di Piave (Venezia) in Via Marco Polo 1 Centro commerciale Le corti venete , che si trova a San Martino Buon albergo (Verona) in Via del commercio 1

, che si trova a San Martino Buon albergo (Verona) in Via del commercio 1 OUTLETtiamo Affordable Luxury Shopping , il polo commerciale situato a Chioggia (Venezia) in Via della stazione 2

, il polo commerciale situato a Chioggia (Venezia) in Via della stazione 2 Centro commerciale I giardini del sole , che trovate a Castelfranco Veneto (provincia di Treviso)

, che trovate a Castelfranco Veneto (provincia di Treviso) Shopping Day, il centro commerciale situato a Castelfranco Veneto (Treviso) in Viale Europa 26

il centro commerciale situato a Castelfranco Veneto (Treviso) in Viale Europa 26 Laguna Shopping, il centro commerciale all’aperto con l’acquario, che trovate a Jesolo (Venezia)

il centro commerciale all’aperto con l’acquario, che trovate a Jesolo (Venezia) Centro commerciale Nave de vero, centro commerciale moderno con negozi e ristoranti, lo trovate a Venezia in Via Piero Arduino 20.

Quando acquistare a prezzi realmente scontati

Abbiamo visto dove approfittare dei saldi Veneto durante la stagione estiva 2024 e quando. Attenzione però perché le percentuali di sconto applicate dai commercianti non sono sempre identiche. Nei primi giorni solitamente variano fra il 20 e il 30% a seconda dei casi. Poi con il trascorrere delle settimane le riduzioni di prezzo sui cartellini aumentano, fino al 50% e in alcuni casi anche oltre.

Di conseguenza il momento migliore per fare acquisti è da metà luglio in poi per avere gli sconti più alti. Non conviene invece aspettare agosto inoltrato perché rischiate che il prodotto desiderato sia esaurito. Insomma per fare un vero affare le prime 4 o 5 settimane di ribassi estivi sono le migliori, almeno secondo noi.

A conferma di questo secondo un’Indagine Confcommercio-Unioncamere Veneto, 2 abitanti su 3 della regione spenderanno di più durante i saldi estivi fra luglio e agosto. In particolare nell’abbigliamento che resta il primo settore per acquisti, con un budget pro capite di 229 euro a persona.

