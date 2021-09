Quanti sono i partiti in Italia nel 2021 e chi sono

Partiti politici in Italia nel 2021 in Parlamento e fuori. Fra nascite e alleanze, ecco quanti sono i partiti italiani e chi sono i loro leader.

I partiti italiani nel 2021 sono tanti e spesso soggetti a cambi di nome, scissioni o nuove proposte. Per questo non è affatto semplice orientarsi e sapere quanti sono i partiti politici in Italia, che si presentano alle elezioni, amministrative quando riguardano comuni e regioni o politiche quando si vota a livello nazionali

Facciamo allora chiarezza su questi aspetti qui di seguito e vediamo quali sono i leader caso per caso.

Partiti italiani di centrosinistra: PD e gli altri

Iniziamo con uno dei partiti che compone l’attuale maggioranza del Governo Draghi, ossia il Partito Democratico. Lo storico partito di centrosinistra, è attualmente guidato dal segretario Enrico Letta, ex presidente del consiglio per poco meno di un anno fra il 2013 e 2014. Negli anni questo raggruppamento ha vissuto litigi, tensioni e scissioni che hanno portato alla nascita di altri movimenti.

Ne è un esempio Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi, anche lui ex presidente del consiglio (sostituendo proprio Enrico Letta). Questo gruppo presente in parlamento, sostiene l’esecutivo Draghi, dopo aver contribuito alla fine dell’esperienza del precedente guidato da Giuseppe Conte.

Un altro partito di centrosinistra, è quello di Articolo Uno, in cui milita Roberto Speranza, attuale ministro della salute. Nella stessa area politica si colloca Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che tuttavia si colloca all’opposizione del governo.

Poi c’è il partito denominato Azione di Carlo Calenda, leader fuoriuscito dal PD e candidato sindaco di Roma Capitale alle elezioni amministrative del 2021. Ma anche la Südtiroler Volkspartei (svp) di cui è leader Arno Kompatscher, partito che rappresenta le minoranze linguistiche dell’Alto Adige.

Infine, gli altri partiti di centrosinistra sono:

Europa Verde, guidata dai portavoce Eleonora Evi e Angelo Bonelli

guidata dai portavoce Eleonora Evi e Angelo Bonelli + Europa, il partito fondato da Emma Bonino, ma attualmente guidato dal segretario Benedetto Della Vedova

il partito fondato da Emma Bonino, ma attualmente guidato dal segretario Benedetto Della Vedova Il partito socialista.

Il movimento 5 stelle

L’altro partito più grande che sostiene il governo Draghi, è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati alle ultime elezioni politiche nazionali hanno ottenuto più voti di tutti, ma adesso vivono un momento di crisi nei sondaggi e non solo.

Questo raggruppamento politico, fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, non si è mai definito partito per distinguersi dagli altri, ma negli ultimi anni ha vissuto un profondo mutamento. Infatti, dopo l’addio l’addio alla leadership del Ministro degli esteri Luigi Di Maio, attualmente il suo capo politico è l’ex premier Giuseppe Conte. L’intenzione del leader dei cinque stelle è quella di creare una coalizione con alcuni partiti di centrosinistra, per presentarsi insieme alle prossime elezioni politiche.

Un altro degli esponenti più noti del movimento è Alessandro Di Battista, ex parlamentare dei grillini che però attualmente si è allontanato dalla politica attiva. Infine, uno dei fuori usciti dal Movimento 5 stelle, ovvero il giornalista Gianluigi Paragone, ha fondato il gruppo parlamentare Italexit.

Partiti italiani di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri

Veniamo ora ai partiti che fanno parte della coalizione di centrodestra, attualmente divisa fra chi sostiene il governo e chi invece lo contrasta.

A partire dalla Lega guidata da Matteo Salvini, che dopo essere stato all’opposizione del governo Conte 2, ora è nella maggioranza presieduta da Draghi. Stando ai sondaggi il suo partito è attualmente uno di quelli con le più elevate intenzioni di voto.

Ma attenzione a Fratelli D’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che sta aumentando significativamente i suoi consensi e potrebbe presto diventare il primo partito in Italia, stando ai sondaggi. Le sue politiche sono di stampo sovranista e attualmente si colloca all’opposizione dell’esecutivo.

Fa parte della colazione di centrodestra anche Forza Italia, lo storico partito del leader Silvio Berlusconi, presente nel governo Draghi in cui esprime diversi ministri.

Poi ci sono altre formazioni politiche minori, ma che fanno parte sempre del raggruppamento di centrodestra e in alcuni caso possono contare su un discreto bottino di voti. E’ il caso di:

Coraggio Italia , fondato del governatore della Liguria Giovanni Toti e da Luigi Brugnaro

, fondato del governatore della Liguria Giovanni Toti e da Luigi Brugnaro Udc guidato dal segretario Lorenzo Cesa

guidato dal segretario Lorenzo Cesa Energie per l’Italia di Stefano Parisi

di Stefano Parisi Noi con l’Italia guidato da Maurizio Lupi

guidato da Maurizio Lupi Idea di Gaetano Quagliariello.

Gli altri partiti politici non presenti in parlamento

Non sono rappresentati al momento in parlamento, ma esistono altri partiti, di estrema sinistra o estrema destra, presenti nell’attuale panorama politico. Si tratta di una lista soggetta a variazioni, visto che alcune formazioni spariscono e altre ne nascono periodicamente.

Ecco le principali:

Potere al Popolo di Giuliano Granato e Viola Carofalo

di Giuliano Granato e Viola Carofalo Partito Comunista Italiano di Marco Alboresi

di Marco Alboresi Popolari per l’Italia di Mario Mauro

di Mario Mauro Il popolo della famiglia di Mario Adinolfi

di Mario Adinolfi CasaPound di Gianluca Iannone

di Gianluca Iannone Forza Nuova del segretario Roberto Fiore

del segretario Roberto Fiore Il Movimento sociale Fiamma tricolore di Attilio Carelli

di Attilio Carelli Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo

di Maurizio Acerbo Centro democratico di Bruno Tabacci

di Bruno Tabacci Il partito liberale di Giovanni Giolitti

di Giovanni Giolitti Possibile di Giuseppe Civati.

Poi segnaliamo il movimento delle cosiddette sardine. Che negli ultimi anni, tramite i suoi rappresentanti, fra cui Mattia Santori hanno combattuto diverse battagli politiche e fatto manifestazioni, ma che non hanno mai fondato un partito. Infine, l’ultima formazione politica nata in ordine di tempo è quella degli Europeisti Maie Centro democratico, che sostiene l’esecutivo. Si tratta di un gruppo parlamentare attualmente solo presente in Senato, ma non è ancora chiaro se concorrerà alle prossime elezioni politiche.

Quanti partiti ci sono in Italia nel 2021

Abbiamo visto tutti i partiti ad oggi presenti nella scena politica italiana. Riassumendo in Italia ci sono 16 partiti in parlamento (anche se alcuni sono nel misto non avendo numeri sufficienti per formare un proprio gruppo), 13 partiti fuori dal parlamento e un imprecisato numero di movimenti e partiti minori.

Buona parte di questi sono partiti di sinistra e di destra, ma ci sono anche formazione che non hanno ancora una reale collocazione politica, come nel caso del M5S. Un bel rompicapo per chi andrà a votare alle prossime elezioni, non c’è che dire.

Abbiamo finito con i partiti italiani 2021. Speriamo di avervi aiutato nel fare chiarezza in un ambito davvero frastagliato e poco comprensibile, per chi non segue costantemente la politica.

Vedi anche: Quanti governi ci sono stati in Italia