Date elezioni regionali 2024. Dalla Sardegna al Piemonte a tutte le altre regioni al voto. Candidati e come funziona l’elezione del Presidente della regione.

Le elezioni regionali si svolgeranno nei prossimi mesi in diverse regioni italiane, con i residenti chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente. Quindi gli elettori andranno alle urne per scegliere fra i candidati governatore sostenuti dai vari partiti politici. Tuttavia la data del voto cambia da regione a regione e le modalità di elezione sono diverse rispetto alle nazionali.

In questo articolo trovi spiegato in modo semplice, quando e dove si vota per le prossime elezioni per ogni regione e come si elegge un governatore.

Elezioni regionali Sardegna 2024: data e candidati

Sull’isola si vota nella giornata di domenica 25 febbraio 2024 dalle ore 7:00 fino alle 23:00. A concorrere per diventare per il nuovo governatore sardo, al posto dell’uscente Christina Solinas di centrodestra non ricandidato, per questa tornata elettorale ci saranno:

Paolo Truzzu , attuale sindaco di Cagliari appoggiato dalla coalizione di centrodestra

, attuale sindaco di Cagliari appoggiato dalla coalizione di centrodestra Renato Soru, appoggiato dai partiti di centrosinistra

appoggiato dai partiti di centrosinistra Alessandra Todde, candidata di M5S e PD.

Elezioni regionali Abruzzo 2024

L’Abruzzo è la seconda regione in ordine cronologico dove si vota. La data per le elezioni della giunta regionale in questo caso è domenica 10 marzo 2024 dalle ore 7:00 alle 23:00. Qui i candidati per la carica di governatore sono:

Marco Marsilio , presidente uscente, facente parte di FDI il partito di Giorgia Meloni e ricandidato dalla coalizione di centrodestra

, presidente uscente, facente parte di FDI il partito di e ricandidato dalla coalizione di centrodestra Luciano D’amico, candidato sostenuto dal centro sinistra, Partito democratico, M5S e Azione.

Data elezioni regionali Piemonte 2024

In Piemonte probabilmente si voterà per eleggere il presidente in contemporanea con le elezioni europee. Vale a dire sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Tuttavia si attende ancora la conferma ufficiale comunicate dalla giunta. Nella regione del capoluogo Torino, il governatore uscente Cirio (del centrodestra) dovrebbe ricandidarsi. Mentre il centrosinistra non ha ancora indicato un candidato al momento.

Altre regioni al voto nel 2024

Per quanto riguarda le elezioni in Basilicata, dovrebbero svolgersi l’8 e il 9 giugno 2024. Mentre in Umbria, verranno fissate nei prossimi mesi. Tuttavia secondo le ultime news potrebbero non essere accorpate con le europee, ma slittare in autunno 2024 e più precisamente nel mese di ottobre.

E per quanto riguarda le elezioni regionali Veneto? Nel territorio governato dal presidente Luca Zaia non si voterà nel 2024, ma nel 2025, anno in cui scadrà il mandato dell’attuale governatore. In tutte le altre regioni italiane al momento non sono previste votazioni, salvo scioglimenti anticipati delle giunte in carica.

Presidente della regione come si elegge

Abbiamo visto quando ci sono le elezioni regione per regione, ma come si vincono le votazioni regionali? In base alle leggi vigenti la Costituzione italiana consente a ogni regione di definire un proprio statuto. In linea generale però vale sempre quanto segue: il candidato viene eletto a suffragio universale direttamente dai cittadini residenti in regione, chiamati ad esprimere la propria preferenza alle urne.

I seggi per votare solitamente sono presenti nelle scuole e i votanti, esibendo documento d’identità e la tessera elettorale, possono indicare la propria preferenza per un candidato presidente o le liste che lo appoggiano sulle schede elettorali. Poi, terminato il conteggio dei voti si conoscerà l’esito delle elezioni regionali e il nuovo presidente sarà quello che ha ottenuto più voti. Una volta eletto, il governatore nomina i membri della giunta regionale come stabilisce la legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 e resta in carica per 5 anni.

Queste in sintesi le regole di come viene eletto il presidente della regione. In base alle date del voto ogni territorio conoscerà il nome del nuovo governatore dopo l’esito dei voti in programma nel 2024.

