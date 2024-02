Regionali 2024 chi può vincere, cosa dicono gli ultimi sondaggi politici. Candidati favoriti regione per regione e percentuali di voto.

Le elezioni regionali 2024 sono vicine e tramite i sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, è già possibile capire chi potrebbe vincere. In altre parole chi potrebbe essere il nuovo governatore di ogni regione chiamata al voto e quali partiti li sostengono. Vediamoli caso per caso.

Sondaggi Sardegna regionali 2024

In Sardegna sono 4 i candidati per diventare il nuovo presidente della regione: Alessandra Todde sostenuta da PD, liste centrosinistra e M5S), Paolo Truzzu (candidato del centrodestra), Renato Soru (Azione e liste centrosinistra) e Lucia Chessa (lista Sardegna R-esiste).

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Bidimedia prima delle elezioni regionali Sardegna 2024, in testa ci sarebbe il candidato Truzzu. Seguito da Todde, staccata di quasi 4 punti percentuali. Ecco le percentuali di voto per ogni candidato secondo i sondaggi:

Paolo Truzzu: 46%

Alessandra Todde: 41,9%

Renato Soru: 11,1%

Lucia Chessa: 1,0%

Quindi al momento favorito per vincere le elezioni in Sardegna è il candidato di centrodestra (FDI, Lega e Forza Italia).

Sondaggi elettorali regione Abruzzo 2024

Il voto regionale per l’elezione del nuovo presidente dell’Abruzzo prevede 2 candidati: Marsilio (governatore uscente e ricandidato con il centrodestra) e D’Amico (sostenuto da centrosinistra e M5S). Stando ai nuovi sondaggi realizzati da Bidimedia nelle ultime ore, questi sono i risultati:

Marco Marsilio: 49%

Luciano D’Amico: 33%

Quindi il presidente uscente ha grandi chance di riconferma. Ma attenzione perché i dati sulle intenzioni di voto rilevano anche la presenza di un 18% degli elettori che non ha ancora deciso. Quindi le percentuali delle preferenze potrebbero cambiare con l’avvicinarsi dell’election day abruzzese.

Ultimi sondaggi regionali Piemonte 2024

In questa regione, secondo le ultime indagini sulle intenzioni di voto dei piemontesi, è in vantaggio il centrodestra con oltre il 50% dei consensi. Questa coalizione stacca quella di centro sinistra, anche in caso di alleanza con il Movimento 5 stelle.

Di conseguenza il presidente uscente Alberto Cirio, sostenuto proprio dal centrodestra è favorito per essere confermato come presidente. Questo, stando alle prime indicazioni sul voto, con qualsiasi candidato scelto dal centro sinistra (che non ha ancora ufficializzato il suo nome).

Nuovi sondaggi politici in Italia 2024

Abbiamo visto chi potrebbe vincere le elezioni nelle prime 3 regioni italiane al voto in ordine di tempo nel 2024. Per quanto riguarda le altre, ossia Basilicata e Umbria, al momento non ci sono ancora indicazioni precise sui candidati favoriti, ma arriveranno nelle prossime settimane.

Tuttavia ci sono i sondaggi politici nazionali che ci danno un’idea su come potrebbero andare le cose in quasi tutte le elezioni regionali. Questi i risultati delle indagini SWG a febbraio 2024:

Fratelli D’Italia 28,2%

Partito Democratico 20,1%

Movimento 5 Stelle: 15,3%

Lega: 8,0%

Forza Italia: 7,1%

Verdi e sinistra: 4,3%

Azione: 4,2%

Sommando i voti si nota che il centrodestra a livello nazionale ha oltre il 43% delle preferenze degli italiani. Anche per questo i candidati presidenti di regione favoriti sono quelli di questa colazione. Ma ci sono casi, come ad esempio la Sardegna, in cui l’esito delle elezioni regionali è incerto fino ad oggi.

Vedi anche: Elezioni Usa 2024 presidenziali