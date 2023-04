Sciopero trasporti, aerei, treni e Atm. Date e orari scioperi programmati maggio 2023 a livello nazionale, regionale e locale.

Sciopero del trasporto pubblico, aereo e ferroviario. A maggio 2023 continuano le astensioni dal lavoro del personale che opera nei trasporti locali, ma anche su aerei, treni e metropolitane. Quindi chi dopo gli scioperi di aprile sperava in un miglioramento della situazione, resterà deluso dando un’occhiata alle manifestazioni già programmate e riportate sul sito ufficiale del Mit.

Vediamo allora nel dettaglio quando ci saranno i prossimi scioperi dei trasporti, dei treni e degli aerei nel mese di maggio.

Sciopero dei trasporti pubblici a maggio 2023

I servizi dei trasporti pubblici locali, di Atm e metro subirà delle interruzioni lavorative nelle seguenti località, date e orari:

1 maggio: stop al lavoro per l’intera giornata indetto a livello nazionale, quindi possibili disagi su autobus e altri mezzi in tutta Italia

stop al lavoro per l’intera giornata indetto a livello nazionale, quindi possibili disagi su autobus e altri mezzi in tutta Italia 2 maggio : sciopero del trasporto locale per 4 ore (dalle ore 11:00 alle 15:00) da parte del personale della Soc. anm di Napoli

: sciopero del trasporto locale per 4 ore (dalle ore 11:00 alle 15:00) da parte del personale della Soc. anm di Napoli 5 maggio: agitazione territoriale per l’intera giornata, che riguarda il personale di movimento e tecnico metropolitana della soc. Gtt di Torino

agitazione territoriale per l’intera giornata, che riguarda il personale di movimento e tecnico metropolitana della soc. Gtt di Torino 12 maggio: previsti 3 diversi scioperi locali in questa data. Per 24 ore da parte del personale autoguidovie della regione Lombardia con interessamento dell’area di Bologna. il 2° del personale della soc. Busitalia regione Umbria per tutta la giornata. Il terzo indetto per 4 ore (dalle 17:00 alle 21:00) dal personale società autolinee toscane di Firenze e quello di Livorno.

previsti 3 diversi scioperi locali in questa data. Per 24 ore da parte del personale autoguidovie della regione Lombardia con interessamento dell’area di Bologna. il 2° del personale della soc. Busitalia regione Umbria per tutta la giornata. Il terzo indetto per 4 ore (dalle 17:00 alle 21:00) dal personale società autolinee toscane di Firenze e quello di Livorno. 26 maggio, sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati, inclusi i mezzi di trasporto per l’intera giornata.

Sciopero aerei maggio 2023

Anche voli e aeroporti saranno condizionati dalle manifestazioni dei lavoratori durante il mese di maggio. Ecco quando, a che ora e quali sono gli aeroporti interessati:

1 maggio : sciopero nazionale che riguarderà anche il personale degli aeroporti italiani aderti per l’intera giornata.

: sciopero nazionale che riguarderà anche il personale degli aeroporti italiani aderti per l’intera giornata. 3 maggio: in questa data incrociano le braccia dal lavoro per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) il personale di 3 diverse compagnie aeree. Quello navigante di cabina della Soc. Air Dolomiti, il navigante della soci. Vueling e quello della soc. Enav Acc Roma. Di conseguenze se viaggiate con queste compagnie, in questa fascia oraria, potreste avere dei disagi.

in questa data incrociano le braccia dal lavoro per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) il personale di 3 diverse compagnie aeree. Quello navigante di cabina della Soc. Air Dolomiti, il navigante della soci. Vueling e quello della soc. Enav Acc Roma. Di conseguenze se viaggiate con queste compagnie, in questa fascia oraria, potreste avere dei disagi. 19 maggio : agitazione a livello nazionale e per 24 ore del personale di condotta Soc. Air Dolomiti. Stesso discorso per il personale soc. Ags Handling dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) e i lavoratori dei servizi aeroportuali di handling.

: agitazione a livello nazionale e per 24 ore del personale di condotta Soc. Air Dolomiti. Stesso discorso per il personale soc. Ags Handling dell’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) e i lavoratori dei servizi aeroportuali di handling. 19 maggio: stessa data ma durata diversa (4 ore dalle 13:00 alle 17:00) per lo sciopero nazionale del personale della società Volotea.

Il settore aereo è invece escluso dalla sciopero generale previsto in data 26 maggio per i trasporti. Inoltre, a differenza delle altre compagnie fin qui citate, per ora non sono previsti scioperi del personale di Ryanair, WizzAir o Easyjet. Ma come sempre vi invitiamo a tornare di frequente su questa pagina in aggiornamento, visto che potrebbero essere indetti nelle prossime settimane.

Scioperi treni date maggio 2023

Le agitazioni sono previste fin da inizio mese, in particolare con due giornate di scioperi nazionali che riguardano il settore ferroviario, ma non solo. A seguire il calendario delle proteste lavorative dei ferroviari:

1 maggio : per tutte le 24 ore della giornata incrociano le braccia i dipendenti pubblici e privati del settore ferroviario, aderenti al sindacato USI-CIT.

: per tutte le 24 ore della giornata incrociano le braccia i dipendenti pubblici e privati del settore ferroviario, aderenti al sindacato USI-CIT. 2 maggio : sciopero nazionale per l’intera giornata del personale dipendente, che fanno parte delle seguenti sigle sindacali: SLAI, PROL, COBAS.

: sciopero nazionale per l’intera giornata del personale dipendente, che fanno parte delle seguenti sigle sindacali: SLAI, PROL, COBAS. 26 maggio: altro sciopero generale che riguarda i lavoratori privati e pubblici delle linee ferroviarie italiane. Durata 24 ore.

Elenco sciopero mezzi maggio 2023

Ricapitolando, in calendario a maggio 2023 sono previsti scioperi nazionali e locali. Oltre alle agitazioni nazionali che coinvolgono tutti i mezzi di trasporto (eccezion fatta per quello del 26 maggio dove sono esclusi gli aerei) ci sono quelle delle singole società locali o regionali. Ma anche quelle delle compagnie aeree che riguardano alcuni dei principali scali aeroportuali presenti in Italia.

Quelli che abbiamo visto sono gli scioperi di autobus, aerei e treni programmati fino ad oggi. Ma trovate la lista aggiornata quotidianamente sul sito internet del Mit con novità subito dopo ogni proclamazione. Quindi se dovete mettervi in viaggio utilizzando i trasporti pubblici a maggio 2023, che siano su strada, ferrovie o aereo, meglio dare un’occhiata ed evitare i giorni a maggior rischio scioperi, così da evitare ritardi e lunghe attese.

Vedi anche: Bonus trasporti 2023 da quando è valido