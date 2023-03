Sciopero trasporti aprile 2023 nazionale, regionale e locale. Date prossimi scioperi aerei, treni e pullman. Ecco dove e quando ci saranno.

Sciopero trasporti aprile 2023, il calendario degli scioperi di treni, voli e autobus non conosce sosta. Infatti, dopo che lo sciopero dei mezzi a marzo ha caratterizzato diverse giornate del mese, creando disagi negli spostamenti. Il problema si ripropone anche per aprile. A conferma di questo il calendario del Mit prevede già nuove agitazioni che riguardano il trasporto pubblico, Trenitalia, ma anche gli aeroporti italiani.

Ecco allora quali sono i prossimi scioperi dei trasporti nel mese di aprile 2023, con date e orari caso per caso.

Sciopero treni calendario aprile 2023

Per quanto riguarda il trasporto su rotaia, nel mese di aprile è prevista un’altra giornata di sciopero nazionale indetta dal personale di Trenitalia. Stiamo parlando della giornata di venerdì 14 aprile 2023, che potrebbe causare parecchi disagi a chi deve prendere il treno. Ma questa non è la sola giornata in cui sono programmate manifestazioni, ecco la lista degli scioperi di aprile nel settore ferroviario tratta dal sito del Mit:

2-3 aprile , in queste date ci sarà un sciopero regionale del personale soc. Trenitalia uffici direzione tecnica Lavagnini e Osmannoro di Firenze. La durata è di 24 ore, nello specifico inizia alle ore 21:00 del 2 aprile e finisce alle 20:59 del 3 aprile.

, in queste date ci sarà un sciopero regionale del personale soc. Trenitalia uffici direzione tecnica Lavagnini e Osmannoro di Firenze. La durata è di 24 ore, nello specifico inizia alle ore 21:00 del 2 aprile e finisce alle 20:59 del 3 aprile. 14 aprile, stop al lavoro previsto a livello nazionale per i dipendenti della società Trenitalia. La durata della manifestazione è di 8 ore, con inizio dalle ore 9:01 e fine alle 16:59 della stessa giornata. Possibili quindi disagi per le corse effettuate durante questa fascia oraria in Italia.

Scioperi aerei aprile 2023

Anche gli spostamenti nel settore aereo saranno condizionati da alcuni scioperi proclamati dagli operatori del comparto. Vediamo quali sono le date da cerchiare in rosso per i passeggeri degli aeroporti italiani:

2 aprile, giorno in cui è previsto uno sciopero nazionale del personale della soc. Enav della durata di 4 ore, ovvero dalle ore 13:00 alle 17:00. Questa astensione dal lavoro è stata proclamata dalle seguenti sigle sindacali: Fit-Cisl, Filt Cgil/Uilt-Uil, Ugl-Ta/Unica.

Per quanto riguarda lo stop ai lavori delle compagnie aerei, fino ad ora non si segnalano scioperi di Ryanair, Wizzair o Easyjet nel mese di aprile. Ma non si possono escludere che vengano proclamati nei prossimi giorni, quindi se avete in programma un volo con queste compagnie, il consiglio è quello di verificare di nuovo, per eventuali novità, su questa pagina prima di partire. Attenzione, infine allo sciopero già programmato in data 3 maggio 2023 (sempre dalle 13:00 alle 17:00), che riguarda il personale Enav di Roma.

Scioperi autobus e trasporti pubblici locali, aprile 2023

Veniamo ora ai pullman, agli atm e a tutti i servizi di trasporto pubblico territoriale o interregionale. In calendario sono previste già diverse date in cui in alcune città o regioni italiane potrebbero esserci corse cancellate o ritardi. Di seguito quando e dove, secondo le informazioni fornite dal ministero dei trasporti:

1 aprile, agitazione proclamata per l’intera giornata della società Busitalia della regione Umbria.

agitazione proclamata per l’intera giornata della società Busitalia della regione Umbria. 3 aprile: mobilitazione locale del personale tecnico della metropolitana della soc. Gtt di Torino per 24 ore. Nella stessa giornata stop al lavoro anche da parte del personale soc. Gtt di Torino settore viaggiante urbano venaria, della durata di 4 ore, dalle 18:00 alle 22:00.

mobilitazione locale del personale tecnico della metropolitana della soc. Gtt di Torino per 24 ore. Nella stessa giornata stop al lavoro anche da parte del personale soc. Gtt di Torino settore viaggiante urbano venaria, della durata di 4 ore, dalle 18:00 alle 22:00. 19 aprile, altro sciopero per il trasporto pubblico locale del personale gruppo Atm di Milano net di Trezzo e Monza funicolare Como-Brunate. La durata è di 4 ore e con varie modalità distribuite nell’arco della giornata.

Sciopero mezzi aprile 2023 elenco aggiornato

Abbiamo visto quali sono gli scioperi di aprile già stabiliti fino a questo momento, che riguardano non solo aeroporti e stazioni, ma anche i servizi di trasporto locali. Come sempre accade però la lista è in costante aggiornamento, quindi non si escludono altri scioperi prossimamente. Per sapere quali sono in tempo reale ed evitare disagi potete consultare il sito ufficiale del Mit che pubblica gli avvisi dopo la loro proclamazione.

In sintesi, la buona notizia è che nei giorni delle vacanze di Pasqua non sono previsti scioperi, finora. Tuttavia se vi spostate per tornare a casa o per prendervi qualche giorno di relax in Italia, tenete d’occhio le date delle agitazioni, che qui trovate aggiornate. Nelle prossime settimane infatti potrebbero esserci ulteriori novità sugli scioperi in calendario nel mese di aprile 2023.

