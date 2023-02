Sciopero dei mezzi di trasporto nazionale e regionale. Date prossimi scioperi treni, aerei e autobus previsti a marzo 2023.

Sciopero mezzi, a marzo 2023 ci sono già numerosi scioperi programmati nel settore ferroviario, aereo e dei trasporti pubblici, locali e nazionali. Quindi, dopo i disagi causati dagli scioperi di febbraio, anche durante il terzo mese dell’anno gli italiani che usano i mezzi per gli spostamenti devono fare attenzione ad alcune date.

Ecco dove e quando ci sono gli scioperi dei mezzi nelle città italiane nel mese di marzo, secondo quanto riporta il sito internet del ministero dei trasporti.

Sciopero treni marzo 2023 date

Le agitazioni previste nel mese di marzo nel settore ferroviario, riguardano il servizio offerto da Trenitalia, Trenord e da altre compagnie. Si comincia con lo sciopero generale nazionale, previsto l’8 marzo, ma poi ci sono altri giorni in cui potrebbero sono previste manifestazioni. In particolare:

mercoledì 8 marzo: sciopero nazionale del personale circolazione e attività ferroviaria per 21 ore, a partire dalle 0:00 fino alle 21:00 di questa giornata.

sciopero nazionale del personale circolazione e attività ferroviaria per 21 ore, a partire dalle 0:00 fino alle 21:00 di questa giornata. 12-13 marzo: in queste date stop al lavoro per il personale della soc. Trenitalia uffici direzione tecnica lavagnini di Firenze. La durata è di 24 ore, inizia domenica 12 marzo alle 21:00 e finisce lunedì 13 alle ore 20:59.

in queste date stop al lavoro per il personale della soc. Trenitalia uffici direzione tecnica lavagnini di Firenze. La durata è di 24 ore, inizia domenica 12 marzo alle 21:00 e finisce lunedì 13 alle ore 20:59. 19 marzo: astensione dal lavoro da parte del personale della soc. Trenord regione Lombardia per 23 ore. Nello specifico lo sciopero inizia alle ore 3:00 di domenica 19 marzo e finisce alle 2:00 del giorno seguente.

astensione dal lavoro da parte del personale della soc. Trenord regione Lombardia per 23 ore. Nello specifico lo sciopero inizia alle ore 3:00 di domenica 19 marzo e finisce alle 2:00 del giorno seguente. 24 marzo: durante questo giorno è previsto uno sciopero regionale del personale della Soc.Mercitalia in Emilia Romagna. La durata è di 8 ore complessive: dalle 9:01 fino alle ore 16:59.

durante questo giorno è previsto uno sciopero regionale del personale della Soc.Mercitalia in Emilia Romagna. La durata è di 8 ore complessive: dalle 9:01 fino alle ore 16:59. 31 marzo: anche durante l’ultimo giorno del mese c’è un’agitazione da parte del personale di macchina Soc.mercitarlia Rail per 24 ore. Si parte dalle 21:00 del 31 marzo e si finisce il primo a aprile alla stessa ora.

Sciopero aerei marzo 2023

Se il trasporto su rotaia dovrà fare i conti con numerose manifestazioni che potrebbero condizionarne il regolare funzionamento, anche quello aereo non scherza. A marzo infatti arrivano diversi scioperi, anche se meno numerosi rispetto a quelli dei treni, almeno per ora. Di seguito l’elenco aggiornato:

2-3 marzo: è uno sciopero nazionale previsto dal personale navigante tecnico della soc.Poste air Cargo. Durata 24 ore: dalle 17:00 di giovedì 2 marzo allo stesso orario del giorno successivo.

è uno sciopero nazionale previsto dal personale navigante tecnico della soc.Poste air Cargo. Durata 24 ore: dalle 17:00 di giovedì 2 marzo allo stesso orario del giorno successivo. 17 marzo: in questa data sono due le agitazioni previste. La prima riguarda i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali Handling, che incrociano le braccia per l’intera giornata. La seconda il personale addetto alla security della soc. Sea aeroporto di Milano Linate, per tutta la giornata di venerdì 17.

Per ora invece non sono programmati scioperi da parte del personale delle compagnie aeree Ryanair, Wizzair e Easyjet. Dopo le manifestazioni dei mesi scorsi i disagi sembrano rientrati, ma attenzione perché questo non significa che nelle prossime settimane non possono arrivare novità al riguardo. Per scoprirle tornate di frequente su questa pagina sempre aggiornata.

Scioperi di marzo 2023 trasporti e autobus

Per quanto riguarda gli scioperi del trasporto pubblico locale, oltre all’8 marzo quando c’è uno sciopero generale, bisogna segnare in calendario le seguenti date:

13 marzo: astensione dal lavoro del personale aziende TPL della regione Umbria per 24 ore.

astensione dal lavoro del personale aziende TPL della regione Umbria per 24 ore. 18 marzo: stop al normale orario di lavoro da parte del personale della Soc.Kyma mobilità di Taranto per 8 ore di sabato 18 marzo: dalle 16:00 alle 24:00.

stop al normale orario di lavoro da parte del personale della Soc.Kyma mobilità di Taranto per 8 ore di sabato 18 marzo: dalle 16:00 alle 24:00. 20 marzo: due scioperi regionali di 24 ore previste in questa data. Quello del personale operatore della Soc.Fse della Puglia e quello del personale Seta Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Elenco aggiornato prossimi scioperi trasporti

Abbiamo visto gli scioperi dei mezzi programmati di marzo 2023, al momento sono diversi, ma come sempre il calendario è in continuo aggiornamento. Per questo potete verificare giorno per giorno le novità direttamente sul sito ufficiale del Mit online. Qui trovate la lista completa di tutte le manifestazioni programmate, dove si svolgono e le sigle sindacali aderenti. Oppure attendere le novità che vi forniremo nella sezione news di Donnesulweb.

Per dirla in breve anche a marzo 2023 bisogna fare attenzione ai giorni in cui ci si sposta in Italia con i mezzi pubblici. Tuttavia non va meglio per chi si muove in macchina, ma in questo caso i disagi riguardano l’aumento dei prezzi della benzina che si registrano ai distributori.