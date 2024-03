Come sarà il meteo di aprile 2024? Fra piogge e ondate di calore. Ecco tendenze e previsioni del tempo a Pasquetta, il 25 aprile e tutto il mese.

Le previsioni meteo aprile 2024 indicano l’arrivo di un clima primaverile, a tratti quasi estivo in Italia. Tuttavia gli sbalzi termici saranno ancora presenti, con piogge e freddo in parte della penisola, anche se non in modo stabile, come già successo per il meteo di marzo.

Vediamo allora cosa aspettarsi ad aprile e in particolare durante le festività come Pasquetta e la festa della liberazione, quando la maggior parte degli italiani sono liberi di fare gite fuori porta. Ma prima vi ricordiamo che quelle proposte qui di seguito sono tendenze e previsioni meteo stagionali, elaborate dai meteorologi al momento. Come sempre però necessitano di conferme nelle prossime settimane. Fatta questa premessa ecco come sarà il meteo aprile 2024 da nord a sud.

Meteo aprile 2024 temperature in Italia

Nel quarto mese dell’anno le temperature saranno al di sopra delle media stagionale. In generale secondo le tendenze si attendono comprese fra minime di 12 e massime di 18°. Ma questo al centro e nelle regioni settentrionali.

Al sud le cose sono diverse e addirittura in alcune regioni potrebbe esserci l’occasione di andare al mare, indossare il costume e fare il bagno per i più temerari. In Sicilia ad esempio si potranno raggiungere punte di 25 gradi. Insomma la variabilità sarà protagonista, ma ci si attende una prevalenza di giornate soleggiate, mentre quelle di pioggia dovrebbero essere comprese fra un minimo di 3 e un massimo di 8. Detto questo entriamo nel dettaglio delle previsioni di aprile giorno per giorno di seguito.

Previsioni meteo pasquetta 2024, pioggia o sole?

Iniziamo da Pasquetta che quest’anno capita lunedì primo aprile 2024. In questa giornata tradizionalmente dedicata a scampagnate, grigliate o gite, la pioggia è probabile in Veneto, Friuli e altre regioni del Nord-est. Mentre stando alle ultime news il meteo Milano potrebbe essere semplicemente nuvoloso, ma senza rovesci.

Per il resto buona parte d’Italia dovrebbe essere soleggiata, per esempio in Campania ci si attende una giornata soleggiata e temperature vicine ai 20 gradi durante il giorno. Insomma, si preannuncia una pasquetta con condizioni meteo diverse e variabili da regione a regione.

Come sarà il tempo a metà aprile

Nella settimana dal 2 al 7 aprile secondo le indicazioni del centro europeo ci sarà sole o cielo parzialmente nuvoloso. Ma attenzione perché questo tipo di clima caldo e secco rischia di favorire anche eventi estremi, con rovesci intensi solo in alcune giornate.

In quella seguente, ossia dal lunedì 8 a domenica 14 aprile, stando alle previsioni il meteo resterà stabile. Attenzione però a vento e temporali di stagione innescati dal perdurare di clima soleggiato.

Mentre per la terza settimana del mese che si conclude il 21 aprile, le tendenze indicano un incremento delle temperature, con possibilità di giornate quasi estive per esempio in città come Napoli e Roma.

Meteo ponte 25 aprile 2024

Infine per quanto riguarda le previsioni per giovedì 25 aprile, giorno festivo nazionale, al momento è ancora presto per sapere come sarà il clima, visto che manca ancora molto. Tuttavia la tendenza potrebbe essere la stessa di metà mese, con sole e temperature gradevoli. Quindi se state pensando di approfittare per un ponte fino a domenica 28 aprile, magari andando in località di mare, questa potrebbe essere una buona occasione.

Abbiamo visto le previsioni meteo aprile 2024 secondo le tendenze fornite dagli esperti. In breve, si preannuncia un mese abbastanza caldo, ma con ancora piogge in alcune giornate. La speranza di molti italiani è che le giornate festive siano all’insegna del bel tempo un po’ ovunque.