Previsioni meteo marzo 2024 Italia, sarà primavera o inverno? Ecco le tendenze meteo di marzo: sole, pioggia e temperature fino a Pasqua.

Le previsioni del tempo a marzo sono più incerte che mai visto che in Italia stiamo vivendo un mese di febbraio atipico. Fra caldo anomalo alternato con improvvise ondate di freddo, è sempre più difficile capire le tendenze meteo per le prossime settimane. Tuttavia abbiamo già le prime indicazioni ufficiali dagli esperti che ci fanno capire quali temperature sono attese da nord a sud.

Come sempre le previsioni di meteo lungo periodo hanno bisogno di continue conferme, visto che i cambiamenti sono frequenti. Si tratta infatti di ipotesi che per quanto oggetto di studio sono soggette a frequenti mutazioni. Tuttavia sulla base delle prime tendenze fornite dall’aeronautica militare siamo già in grado di anticiparvi come sarà il tempo a marzo 2024.

Meteo marzo 2024: arriva il caldo?

A marzo in Italia ci si attende un’alternanza di pioggia e sole sul nostro paese, senza escludere la possibilità di ondate di gelo in alcune giornate. Questo già a partire dal primo fine settimana del mese, ovvero fra venerdì 1°marzo, sabato 2 e domenica 3.

In linea generale però secondo le ipotesi fatte dagli esperti dell’aeronautica militare italiana, marzo dovrebbe essere con temperature al di sopra delle medie stagionali. Ma non mancheranno le precipitazioni temporalesche, anche se difficilmente saranno nevose. Al Sud sarà un mese secco, mentre la Nord le cose potrebbero andare diversamente. Entriamo nel dettaglio, settimana per settimana qui di seguito.

Previsioni meteo fino a metà marzo

Le tendenze meteo indicano un inizio mese di marzo caldo. Questo non solo nel week end 1-3 marzo, ma probabilmente anche nella settimana che va da lunedì 4 fino a domenica 10 marzo. Quindi si può parlare di un anticipo di primavera durante questo periodo con temperare che al sud e al centro si avvicineranno spesso ai 20 gradi. Per esempio il Meteo Roma di marzo indica molte giornate soleggiate e quantità di precipitazioni molto ridotte.

Per quanto riguarda invece la settimana compresa fra 11 e 17 marzo le tendenze indicano un clima più freddo, specie al nord. Come sempre infatti marzo è un mese di estrema variabilità climatica, dove è facile assistere a temporali. Le precipitazioni dovrebbero comunque essere nella media del periodo. Quindi il meteo marzo a Milano sarà variabile e non ancora davvero caldo.

Meteo marzo fino a Pasqua 2024

Nella seconda metà del mese, e in particolare dal 18 in poi, il meteo sarà sempre più mite. Le giornate calde saranno la maggior parte e questa volta in tutta Italia, anche il 20 marzo, quando inizia la primavera 2024 e fino a domenica 24. Secondo i modelli stagionali questa tendenza proseguirà fino alla fine del mese, anche se non si possono escludere temporali ed eventi estremi, difficilmente però prevedibili visto che sono legati al momento.

Infine, è ancora presto per conoscere con certezza il meteo Pasqua 2024, dato che la festività quest’anno arriva l’ultimo giorno del mese, vale a dire domenica 31 marzo 2024. Tuttavia visto che saremo già in primavera anche per il calendario, è probabile che il meteo sia buono, anche se sappiamo che quasi sempre a pasqua e pasquetta c’è la pioggia.

Queste le tendenze meteo marzo 2024 in attesa di ulteriori conferme che troverete in questa pagina in aggiornamento. In generale ci si attende un mese caldo e primaverile, con qualche evento anomalo che porterà ancora pioggia e freddo, ma il trend delle temperature resta in crescita, specie al centro-sud.

