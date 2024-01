Le previsioni del tempo a febbraio 2024. Ondate di freddo gelido, neve e pioggia. Ecco le tendenze meteo e che temperature ci saranno a febbraio in Italia.

Le prime previsioni meteo febbraio 2024 indicano l’arrivo di freddo artico in Italia, in particolare al Nord e al centro. Anche al sud le temperature saranno più basse, ma meno rispetto al resto della penisola. Questo significa che l’inverno entra ufficialmente nella sua fase peggiore, come in parte già verificato con il meteo di gennaio, ma in modo ancora più deciso nel secondo mese dell’anno.

Quindi secondo le prime tendenze degli esperti, in regioni come Lombardia e Piemonte il gelo la farà da padrone e saranno probabili diverse giornate di neve. Mentre al meridione il freddo aumenta, ma dovrebbe portare solo piogge intense. Ma prima di entrare nel dettaglio delle previsioni del tempo a febbraio 2024, vi ricordiamo come sempre che si tratta di proiezioni, che hanno bisogno di conferme più precise nelle prossime settimane. Quindi al momento le indicazioni fornite dai centri meteo rappresentano solo delle ipotesi, da confermare. Ma intanto ci danno già un’idea ben precisa di cosa aspettarsi a febbraio da nord a sud.

Come sarà il meteo febbraio 2024 in Italia

Molto freddo, a tratti gelido secondo le prime tendenze meteo degli esperti. Per esempio il meteo Milano a febbraio, porta temperature medie comprese fra 3 e 9 gradi. Nel capoluogo lombardo ci si attendono fra 8-10 giorni di pioggia durante il mese (che quest’anno conta 29 giorni). Inoltre ci dovrebbero essere almeno 2-3 giornate di neve. Discorso simile per le altre città in questa area geografica da Torino a Bologna fino a Genova.

Al sud la situazione è diversa. Se prendiamo in riferimento il meteo Napoli di febbraio, possiamo notare che le temperature in media saranno comprese fra 6 e 12 gradi. Sono inoltre previste fra 7 e 8 giornate di pioggia durante il mese, ma almeno per ora non è attesa neve. Insomma, qui il gelo non ci sarà a differenza del settentrione. Ma attenzione alle allerta meteo per pioggia e vento che rischiano di essere molto pesanti.

Clima da inizio a metà febbraio 2024: temperature

Abbiamo visto come sarà il meteo febbraio 2024 in linea generale. Ora entriamo nel dettaglio (per quanto possibile visto l’anticipo) e vediamo come sarà il tempo giorno per giorno in tutta Italia. Giovedì 1° febbraio e nei successivi 3 giorni che portano al week end (2-3 e 4 febbraio 2024) è previsto tempo variabile in Italia, con temporali che potrebbero interessare anche il centro e la città di Roma. Temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali e intorno ai 10 gradi di massima.

Successivamente dal 5 al 15 febbraio ci si attende un aumento del maltempo e delle ondate di freddo. In Emilia, Piemonte e Toscana potrebbe arrivare la neve e il clima sarà rigido, per via delle correnti atlantiche. Temperature vicine allo zero in alcune giornate o comunque basse.

Previsioni meteo fine febbraio 2024: neve e pioggia

Nella seconda metà del mese, secondo le stime del centro meteo si potrebbero verificare intense perturbazioni atmosferiche, che porteranno freddo più intenso e nevicate anche a bassa quota. Al momento vista la distanza temporale, non è possibile indicare con precisione in quali giornate. Ma di certo il gelo sarà protagonista in quasi tutta Italia.

La differenza principale fra nord, centro e sud oltre alle temperature è nel fatto che da una parte sono attese nevicate (ad esempio in pianura padana o sui litorali dell’Emilia Romagna). Dall’altra invece (al meridione) i fenomeni saranno intensi, ma solo a carattere temporalesco, ovvero pioggia forte, ma nulla di più.

Questo in sintesi, il meteo febbraio 2024, secondo le primissime indicazioni. Ma come detto nelle prossime settimane avremo informazioni più precise ed accurate. Per questo la pagina resta in aggiornamento. Consultatela nuovamente per avere tutte le previsioni del tempo aggiornate nei prossimi giorni.

