Previsioni del tempo gennaio 2024. Fra nevicate e ondate di freddo ecco cosa aspettarsi giorno per giorno in Italia. Tendenze meteo anno nuovo.

Secondo le previsioni meteo gennaio 2024 in Italia arrivano inverno e freddo, soprattutto al nord dove ci sarà la neve. Infatti, dopo che il meteo di dicembre ha già riservato le prime ondate gelide, ma solo momentanee, la stagione più fredda dell’anno entra nel vivo a inizio 2024.

Perfino al centro e al sud Italia, tradizionalmente più miti, le temperature saranno rigide in molte giornate del mese. E anche le precipitazioni non mancheranno, ma saranno meno abbondanti. Ma prima di entrare nel dettaglio delle previsioni del tempo a gennaio, vi ricordiamo che quelle attuali sono tendenze meteo di lungo periodo e per quanto fornite da centri studio specializzati in previsioni, hanno bisogno di conferme. Ma intanto abbiamo già una prima idea di come sarà il meteo gennaio 2024.

Previsioni meteo Capodanno 2024, da nord a sud

Il 1° gennaio 2024 potrebbe consegnarci un’Italia a due facce meteorologiche, stando alle prime indicazioni degli esperti. Per esempio il meteo Milano Capodanno 2024 dovrebbe essere molto freddo con temperature invernali comprese fra 2 e 7 gradi. Non dovrebbero esserci precipitazioni nevose. Stesso discorso per tutta la Lombardia e le altre regioni del settentrione, dal Piemonte al Veneto fino alla Liguria.

Il primo giorno dell’anno nuovo dovrebbe invece essere più mite a Roma e nelle altre città del centro Italia. In questo caso infatti le previsioni indicano temperature comprese fra 7 e 13 gradi. Al sud l’anno comincia con un clima sereno, ad esempio per il meteo capodanno 2024 a Palermo ci saranno fra 8 e 15 gradi.

Meteo gennaio 2024 dal 2 al 7 gennaio

Martedì 2 gennaio il meteo resterà gelido al nord-Italia con temperature sempre introno ai 5 gradi e possibili piogge. Al meridione e sulle isole invece ci sarà bel tempo e clima mite. Mentre dal 3 al 5 gennaio è previsto sole o cielo parzialmente in tutta Italia.

Ma quando nevica? E dove? Le tendenze meteo indicano un paio di giorni di neve a Torino, Bologna e perfino a Venezia. Quindi potremmo ammirare il mare d’inverno imbiancato nelle laguna per esempio. Tuttavia non ci sarà la neve il giorno dell’epifania ovvero il 6 gennaio 2024. E neppure il giorno seguente, domenica 7 gennaio 2024 stando alle prime indicazioni meteo.

Come sarà il tempo a metà gennaio 2024: nevoso

Superata la prima decade del mese le ondate di gelo in Italia potrebbero aumentare. E con queste anche le precipitazioni nevose. In questo periodo di gennaio dovrebbero concentrarsi le giornate di neve previste nel mese, saranno da 2 a 5 a seconda della zona presa in considerazione. Gran parte delle nevicate saranno in Trentino, Valle D’Aosta, Piemonte e probabilmente sulle montagne abruzzesi. Per la gioia di chi ama sciare sulle piste in Montagna.

Fra il 10 e al 19 gennaio ci si attende quindi un clima freddissimo al nord, con temperature vicino allo zero. Anche al centro-sud farà più freddo, specie nelle zone interne e le temperature calano perfino a Bari e Napoli.

Meteo gennaio 2024 in Italia fino a fine mese

E’ ancora presto per conoscere nel dettaglio come sarà il tempo negli ultimi giorni di gennaio. Dal 20 al 31 gennaio in Italia probabilmente l’inverno proseguirà con temperature in media con quelle stagionali, quindi sotto i 10 gradi. Tuttavia diventerà sempre più probabile avere anche delle giornate soleggiate in cui il termometro salirà fino a 15 gradi.

Queste le previsioni meteo gennaio 2024 disponibili finora. In breve, al nord arrivano freddo e neve, nel resto d’Italia invece solo il freddo, mentre la neve è meno probabile. Ma con le previsioni del tempo delle prossime settimane ne sapremo di più. Tornate quindi in questa pagina per le ultime news sul tempo.

