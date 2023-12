Sciopero aerei e mezzi in Italia, elenco aggiornato. Orari, aeroporti e città dove ci sono gli scioperi a gennaio 2024.

Il calendario scioperi gennaio 2024 è ricco di manifestazioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico e nel comparto aereo. Questo significa che sono previste diverse giornate di stop ai lavori che rischiano di condizionare gli spostamenti degli italiani. In questo articolo trovi l’elenco completo delle astensioni dal lavoro programmate, dove si terranno, in quali date e fasce orarie.

Scioperi gennaio 2024 aerei a rischio cancellazione

Non ci sono soste per gli scioperi dei voli, che già a dicembre 2023 hanno portato a spostamenti o cancellazioni e nel primo mese dell’anno nuovo rischiano di fare lo stesso. Il tutto a partire da subito dopo la fine delle festività che si concludono con l’epifania 2024. Ecco quando ci sono:

8 gennaio: è previsto uno sciopero regionale di 24 ore da parte del personale della soc. Triveneto sicurezza operante negli aeroporti di Venezia e Treviso . Per tutta la giornata incrocia le braccia anche il personale appalti Socc. Cft e Rekeep operanti presso l’ aeroporto di Firenze .

è previsto uno sciopero regionale di 24 ore da parte del personale della soc. Triveneto sicurezza operante negli . Per tutta la giornata incrocia le braccia anche il personale appalti Socc. Cft e Rekeep operanti presso l’ . 14 gennaio: programmato uno sciopero nazionale di 24 ore da parte del personale Socc. Adr security operanti presso l’ aeroporto di Fiumicino (Roma).

programmato uno sciopero nazionale di 24 ore da parte del personale Socc. Adr security operanti presso l’ (Roma). 24 gennaio: in questa data c’è uno stop ai lavori della durata di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) da parte del personale della Soc. Enav a livello nazionale.

Scioperi gennaio 2024 Ryanair, Easyjet e Wizzair

Abbiamo visto quando sono a rischio i voli negli scali aeroportuali in Italia. E per quanto riguarda gli scioperi delle compagnie aeree? Al momento il personale pilota e a bordo dei vettori low cost come ad esempio Wizzair, Easyjet o Ryanair non hanno proclamato alcuno sciopero.

Tuttavia come spesso accade in questi casi nelle prossime settimane potrebbero essere annunciate nuove agitazioni. Quindi se avete pianificato un viaggio a gennaio (o state per farlo) tornate ogni giorno su questa pagina, dove troverete eventuali novità su voli cancellati, spostati o giornate di sciopero in arrivo.

Sciopero trasporti a gennaio 2024

Non solo voli, ma anche gli spostamenti con i mezzi pubblici rischiano di subire diversi stop nel primo mese dell’anno. In particolare ci sono diverse agitazioni già annunciate dal personale che guida autobus a livello locale o regionale. Ecco le giornate da segnare in rosso sul calendario degli scioperi e dove si terranno:

8 gennaio: il primo sciopero dei mezzi a gennaio è locale e dura 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30 da parte del personale Soc. autolinee Toscane e provincia di Pistoia, mentre dalle 9:00 alle 13:00 riguarda il personale Soc.Amat di Palermo .

il primo sciopero dei mezzi a gennaio è locale e dura 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30 da parte del personale Soc. autolinee e provincia di Pistoia, mentre dalle 9:00 alle 13:00 riguarda il personale Soc.Amat di . 10 gennaio: stop ai lavori a livello locale per il personale della Soc. Autoguidovie provincia di Pavia , per 4 ore dalle 11:00 alle 15:00.

stop ai lavori a livello locale per il personale della Soc. Autoguidovie provincia di , per 4 ore dalle 11:00 alle 15:00. 16 gennaio: in programma uno sciopero locale da parte del personale della soc. Paolo Scoppio autolinee di Roma, dalle 12:30 fino alle 16:30.

Scioperi gennaio 2024 treni e metro

A differenza di quanto previsto per aerei e autobus, fino a questo momento non ci sono scioperi dei treni a gennaio. Con ogni probabilità però le manifestazioni del personale di Trenitalia, Italo, Trenord o altre compagnie saranno annunciate nelle prossime settimane. Stesso discorso per gli scioperi degli Atm a Milano, Torino, Roma, Napoli e nelle altre principali città italiane. I prossimi scioperi programmati per treni o metropolitane saranno annunciati sul sito del Mit consultabile in ogni momento.

Questi tutti gli scioperi gennaio 2024 in calendario fino ad oggi per i trasporti. In sintesi l’anno nuovo comincia come il vecchio per quanto riguarda i possibili disagi per chi prende aerei e bus, visto che le manifestazioni sono tante e sparse in diverse zone d’Italia.

