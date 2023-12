Saldi 2024. Quando cominciano e quanto durano i saldi invernali in Italia. In alcune regioni la data è il 2 gennaio, in altre il 5.

Saldi invernali 2024, dopo il Black Friday c’è grande attesa quest’anno per i saldi. In particolare per il calendario dei saldi. Non tutte inizieranno nel tradizionale 5 gennaio, ma anche in anticipo. Alcune regioni sono in attesa di comunicare una data precisa, mentre molte hanno già deciso.

Intanto, con le informazioni che abbiamo, vediamo quando iniziano i saldi 2023 2024 quest’anno.

Saldi invernali 2024: data inizio e data fine. Dipende dalle regioni

Non c’è una data precisa per tutte le regioni, dato che ognuna decide l’inizio e la durata dei saldi con delibera di giunta regionale. Tuttavia ci sono le indicazioni fornite dalla Conferenza delle regioni, che stabiliscono una data di riferimento per il periodo degli sconti invernali. Ogni giunta poi può confermarla o modificarla in base alle proprie esigenze territoriali.

Inoltre vi anticipiamo che ci saranno sicuramente anche i saldi online, offerte e promozioni di successo sempre più grande. Ma ovviamente i saldi invernali 2024 sono molto attesi soprattutto nei negozi fisici.

Le date dei saldi invernali

Ecco tutte il calendario dei saldi 2024 in ogni regione, con date inizio e fine sconti:

Abruzzo: iniziano il 5 gennaio e terminano il 5 marzo 2024

iniziano il e terminano il 5 marzo 2024 Basilicata: dal 2 gennaio al 2 marzo 2024, con divieto vendite promozionali 30 prima dei saldi

dal al 2 marzo 2024, con divieto vendite promozionali 30 prima dei saldi Calabria: cominciano il 5 gennaio e finiscono il 6 marzo 2024

cominciano il e finiscono il 6 marzo 2024 Campania: inizio saldi il 5 gennaio, fine sconti il 5 marzo 2024. Con divieto di vendite promozionali nei 30 precedenti

inizio saldi il fine sconti il 5 marzo 2024. Con divieto di vendite promozionali nei 30 precedenti Emilia Romagna: dal 5 gennaio per 60 giorni, quindi fino al 5 marzo 2024

dal per 60 giorni, quindi fino al 5 marzo 2024 Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo 2024 con possibilità di fare vendite promozionali sempre

dal al 31 marzo 2024 con possibilità di fare vendite promozionali sempre Lazio: data inizio saldi è il 5 gennaio la fine il 16 febbraio 2024. Con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti

data inizio saldi è il la fine il 16 febbraio 2024. Con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti Liguria: i saldi cominciano il 5 gennaio e durano 45 giorni, quindi fino al 18 febbraio 2024

i saldi cominciano il e durano 45 giorni, quindi fino al 18 febbraio 2024 Lombardia: data inizio saldi è il 5 gennaio , la fine il 5 marzo 2024, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima degli sconti

data inizio saldi è il , la fine il 5 marzo 2024, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima degli sconti Marche: dal 5 gennaio al primo marzo 2024

dal al primo marzo 2024 Molise: dal 5 gennaio per 60 giorni, quindi fino al 5 marzo 2024

dal per 60 giorni, quindi fino al 5 marzo 2024 Piemonte: i saldi cominciano il 5 gennaio e durano 8 settimane, quindi finiscono il 1° marzo 2024

i saldi cominciano il e durano 8 settimane, quindi finiscono il 1° marzo 2024 Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024

dal al 28 febbraio 2024 Sardegna: iniziano il 5 gennaio e finiscono il 5 marzo 2024 (60 giorni)

iniziano il e finiscono il 5 marzo 2024 (60 giorni) Sicilia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

dal al 5 marzo 2024, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Toscana: iniziano il 5 gennaio e terminano il 5 marzo 2024

iniziano il e terminano il 5 marzo 2024 Trentino Alto Adige: in provincia di Trento per 60 giorni con libertà per i commercianti. A Bolzano dal 7 gennaio al 4 febbraio 2024.

in provincia di Trento per 60 giorni con libertà per i commercianti. A Bolzano dal al 4 febbraio 2024. Umbria: 5 gennaio – 5 marzo 2024

5 gennaio – 5 marzo 2024 Veneto: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni precedenti

dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024, con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni precedenti Valle D’Aosta, dal 3 gennaio al 31 marzo (durata massima 30 giorni).

Queste le date di inizio del periodo dei saldi regione per regione al momento, che riguarderanno abbigliamento, borse, scarpe, accessori e non solo. Non si escludono ulteriori novità nei prossimi giorni.

Calendario saldi invernali regione per regione. Ma ci sono anche i saldi online

Come visto i saldi inverno in tutte le regioni inizieranno a gennaio 2024. Nella maggio parte dei casi il giorno prima dell’epifania, in alcuni altri casi uno o due giorni dopo Capodanno. Gran parte delle regioni hanno già ufficializzato queste date con delibere di giunta, altre sono in attesa di conferma nei prossimi giorni.

Ma il periodo è quello che vi abbiamo indicato per risparmiare sullo shopping nei negozi, che verranno presi d’assalto meteo di gennaio permettendo. Tuttavia anche in caso di freddo, vi ricordiamo che centri commerciali e outlet partecipano ai saldi invernali.

Inoltre, come anticipavamo sopra, ci sono i saldi online che ormai vanno per la maggiore. Lo dimostra per ad esempio il Black Friday, che quest’anno è durato praticamente tutto il mese di novembre, con buoni risultati sulle vendite. Per questo anche ora tantissimi brand propongono sconti e promozioni. Grossi siti come Amazon, Zalando, Yoox e marchi come Zara, Pandora, Guess e Nike presentano già adesso sconti, saldi e promozioni. E da gennaio 2024 queste offerte saranno ancora più convenienti.

Dunque, per il momento, questo è quello che possiamo dire sui saldi invernali a cavallo tra 2023 e il 2024 che verrà. In attesa di eventuali novità su date e regole, con le quali aggiorneremo il calendario dei saldi in questa pagina, non vi resta che iniziare a dare uno sguardo ai siti e affidarvi ai saldi online.