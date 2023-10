Black Friday 2023 che giorno è, negozi aderenti e fino a quanto dura il venerdì nero in Italia. Date, orari e come risparmiare nei negozi e online.

Il Black Friday 2023 o venerdì nero è una ricorrenza con origine americana dedicata allo shopping, diventata ormai il punto di riferimento per le offerte autunnali in 29 paesi al mondo, Italia inclusa. All’inizio durava un solo giorno, ma poi è diventato un evento di una settimana intera e in alcuni casi perfino di un mese. Molti negozi aderenti infatti iniziano prima della data del venerdì nero di fine novembre e gli sconti online Black Friday sono tantissimi.

In questo articolo puoi trovare tutto quello che devi sapere sul Black Friday 2023 per farti trovare pronto per gli acquisti: data inizio, quando finiscono gli sconti del Black Friday 2023 e quali negozi partecipano. Ma anche alcune curiosità che forse non conosci sul venerdì nero.

Quando c’è il black friday 2023: date

Il prossimo Black Friday è venerdì 24 novembre 2023. Ma l’evento dura in quasi tutti i negozi (fisici e online) tutta la settimana, a partire da lunedì 20 fino a lunedì 27 novembre, ovvero il cosiddetto Cyber Monday. Quindi in linea generale il venerdì nero degli sconti in Italia termina lunedì 27 novembre.

Tuttavia ci sono delle eccezioni perché alcuni marchi applicano sconti molto in anticipo rispetto al 24 novembre e quindi potrebbero finire prima, come spesso accade principalmente online. Di conseguenza vi consigliamo prima di individuare negozi o e-commerce dove volete approfittare delle promozioni black friday per sapere con esattezza date di inizio e fine sconti.

A che ora inizia il Black Friday 2023? Dipende dai negozi

Anche in questo caso non esiste un orario uguale per tutti i negozi. Nei punti vendita fisici ovviamente l’orario di inizio dipende da quello di apertura del giorno di inizio sconti, ad esempio le ore 9:00 o un altro a seconda dei casi.

Mentre in quelli online iniziano dalla mezzanotte. Ne è un esempio Amazon black friday, che con i prime day sono il primo store online ad applicare gli sconti anticipati dalle ore 0:00 del 10 ottobre 2023. Ma anche i saldi Zara Black Friday solitamente iniziano prima online. Stesso discorso per tutti gli altri negozi che aderiscono alle offerte del black friday: da Unieuro a Mediaword, fino a Zalando, Pandora, Nike e Carpisa. Ma l’elenco è lungo.

Quante volte c’è il black friday?

Gli sconti del venerdì nero ci sono solo una volta all’anno, durante la settimana che comprende l’ultimo venerdì del mese di novembre. Tuttavia durante l’anno negozi e rivenditori applicano spesso degli sconti con nomi simili anche fuori stagione, che si chiamano ad esempio Red Friday oppure Single’s day, Back to School, gli sconti di primavera e via dicendo. E poi ovviamente ci sono i saldi invernali e i saldi estivi.

Tutte iniziative che servono a proporre offerte e prezzi scontati in diversi periodi dell’anno, che però sono cosa ben diversa rispetto al black friday.

Venerdì nero quanto si risparmia e quando conviene

Durante questo periodo si trovano sconti che vanno dal 20 al 50% sulla merce e in alcuni casi anche oltre. In particolare negli store online ci sono grandi offerte su elettrodomestici, smartphone, iPhone e playstation. Ma anche prodotti molto amati dalle persone come gli spazzolini elettrici (il più venduto nella scorsa edizione).

E quando conviene comprare durante il venerdì nero 2023? Anche in questo caso dipende da cosa volete acquistare e dove. In quasi tutti i negozi le percentuali di sconto più alte vengono applicate proprio venerdì 24 novembre. Ma non sempre è così. Quindi ti consigliamo di stilare una lista delle cose da comprare e scegliere dove acquistarlo per sapere quando si risparmia davvero.

Intanto però ti diciamo che l’interesse per il Black Friday in Italia è molto alto durante tutta la settimana di fine novembre con un picco il giorno dell’evento. Lo dimostra il seguente grafico sul venerdì nero 2022, tratto da Google trends sulle ricerche degli italiani.

Quindi una buona idea potrebbe essere quella di anticipare gli acquisti rispetto a questo periodo, nei negozi che lo consentono.

Black Friday, perché si chiama così?

Per via di una tradizione iniziata a New York nel 1924 in cui venivano applicate grandi offerte. E grazie a questo i bilanci dei negozi passavano dal rosso (negativo) al nero (positivo). Ma al giorno d’oggi queste offerte si trovano praticamente in tutto il mondo. In Italia rappresentano una grande occasione per anticipare i regali di Natale oppure acquistare quel capo di abbigliamento o quel prodotto di tecnologia che tanto desideri a prezzo ribassato.

Questo in sintesi tutto quello che c’è da sapere sul Black Friday 2023. L’evento in calendario venerdì 24 novembre, ma che come abbiamo visto inizia settimane se non addirittura mesi prima. Quindi per non perdere nessuna offerta ti consigliamo di seguire tutti gli aggiornamenti periodici di donnesulweb.it.