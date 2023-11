Black Friday 2023 in Campania e a Napoli. Quando inizia e chi partecipa agli sconti. Elenco centri commerciali, negozi e outlet village aderenti in tutta la regione.

Si avvicina il Black Friday Campania 2023 e i tanti negozi presenti sul territorio regionale preparano sconti e promozioni. Ma quando c’è il venerdì nero? Dipende dal negozio preso in considerazione. La maggior parte li applica nella settimana del black friday ovvero fra il 20 e il 27 novembre, alcuni solo da venerdì 24 novembre al cyber monday di lunedì 27, altri ancora invece per tutto il mese di novembre.

Vediamo quali sono i migliori punti vendita che partecipano al Black Friday 2023 in tutta la regione, dove si trovano e che sconti ci sono.

Negozi che aderiscono al Black Friday Campania

Ecco una lista aggiornata dei negozi che partecipano al venerdì nero 2023 in Campania (e dove si trovano):

Primark, il negozio situato a Caserta presso il centro commerciale Campania)

il negozio situato a Caserta presso il centro commerciale Campania) Unieuro , il negozio di elettronica con ribassi su smartphone, Tv, pc e prodotti di tecnologia, che trovate in vari punti vendita come Giugliano, Anversa ecc.

, il negozio di elettronica con ribassi su smartphone, Tv, pc e prodotti di tecnologia, che trovate in vari punti vendita come Giugliano, Anversa ecc. Euronics Tufano, nei punti vendita di Casapulla, Giugliano, Marcianise ecc.

Tufano, nei punti vendita di Casapulla, Giugliano, Marcianise ecc. Zara, con tanti sconti in arrivo su cappotti, maglie, scarpe ecc. nel punto vendita situato a Napoli

con tanti sconti in arrivo su cappotti, maglie, scarpe ecc. nel punto vendita situato a Napoli OVS, con tutto il suo abbigliamento uomo donna in offerta, nei negozi di Napoli, Palma Campania e molti altri.

con tutto il suo abbigliamento uomo donna in offerta, nei negozi di Napoli, Palma Campania e molti altri. Pandora, nei punti vendita di Marcianise e Giugliano in Campania.

Senza dimenticare altri marchi famosi come Motivi, Mediaworld, Trony, Carpisa, Fiorella Rubino, Nike, Adidas e molti altri.

Black Friday Campania 2023 nei centri commerciali

Se invece di un singolo negozio volete trovarne molti tutti insieme, la cosa migliore è andare nei centri commerciali della Campania. Ecco i migliori dove che applicati sconti durante il blak friday:

Centro commerciale Campania, complesso commerciale su 2 piani situato a Marcianise

complesso commerciale su 2 piani situato a Marcianise Azzurro, centro commerciali che si trova nella città di Napoli

centro commerciali che si trova nella città di Napoli Le porte di Napoli, situato ad Afragola (Napoli)

situato ad Afragola (Napoli) Parco Commerciale Grande Sud, che trovate a Giugliano in Campania, provincia di Napoli.

che trovate a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Centro commerciale Vulcano buono, situato a Nola di Napoli.

Sconti outlet village Campania Black Friday 2023

Outlet Reggia Designer, che si trova a Marcianise in provincia di Caserta

che si trova a Marcianise in provincia di Caserta Super outlet, per lo shopping a Napoli

per lo shopping a Napoli Cilento outlet, situato a Eboli ovvero in provincia di Salerno

situato a Eboli ovvero in provincia di Salerno Outlet Poggioreale, che si trova nel capoluogo partenopeo, cioè Napoli.

Come visto durante il Black Friday Campania 2023 trovate sconti e promozioni in negozi, centri commerciali e outlet. A voi la scelta di dove andare per approfittare di queste offerte imperdibili, per togliervi un sfizio o fare i regali di Natale.

