Quanto costano Apple Watch, Airpods e iPad ora e durante il Black Friday 2023? Ecco i migliori sconti che trovi adesso sui prodotti Apple.

L’Apple Black Friday è uno dei momenti più attesi del 2023. Perché se è vero che Apple non partecipa direttamente agli sconti del venerdì nero, su Amazon e nei negozi di elettronica si trovano già offerte imperdibili su Aripods e non solo.

Abbiamo selezionato per voi le migliori promozioni del momento, così potete già portarvi avanti con i regali di Natale o quelli per voi stessi.

Apple Watch da comprare ora a prezzo basso

Se vi state chiedendo che Apple watch comprare nel 2023, ecco qualche indicazione dei modelli in offerta. Partiamo con Apple Watch Series 8, attualmente in vendita su amazon al prezzo scontato di 379 euro, con una riduzione del 12% rispetto al prezzo iniziale di 429 euro.

Se invece preferite il modello Apple Watch SE (2a generazione 2023) lo travate sempre su amazon Italia scontato a 299 euro (-6% rispetto al prezzo iniziale). Questo orologio dispone di Fitness tracker, monitoraggio del sonno e rilevamento incidenti.

iPad e Airpod in offerta

Fra le migliori offerte Apple troviamo promozioni anche su tablet e cuffie. A cominciare dal modello iPad Air 5a generazione del 2022 con 64GB di memoria, attualmente viene venduto scontato su a 739 euro, con un ribasso di 50 euro rispetto al costo iniziale.

Per chi cerca le cuffie senza fili ecco l’Apple Airpods di seconda generazione, che potete comprare sullo store di Apple su Amazon a 119 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 149 euro.

Apple Black Friday 2023 che sconti ci saranno

Quelli appena visti sono i migliori sconti del momento sui prodotti di tecnologia a marchi Apple. Tuttavia durante l’Amazon Black Friday gli sconti saranno ancora più alti sia sugli apple watch sia sugli Airpods. Presumibilmente gli sconti potranno variare da 50 a oltre 100 euro in base al prezzo di partenza.

Ma nella settimana del venerdì nero, in calendario dal 20 al 27 novembre in quasi tutti i negozi fisici troverete grandi sconti anche sugli ultimi modelli iPhone in vendita. Come detto invece niente Apple Black friday sull’Apple store, in base alla politica sempre applicata dall’azienda fondata da Steve Jobs.

Se invece desiderate acquistare un Apple Smart Home, sappiate che al momento non ci sono sconti disponibili. Ma arriveranno nelle prossime settimane, magari proprio il 24 novembre solo nei negozi come Mediaworld, Trony, Unieuro o Euronics.