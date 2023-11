Zara Black Friday 2023. Quando comincia e finisce il venerdì nero Zara online e nei negozi. Dai cappotti agli abiti, che sconti ci sono.

Le offerte del Black Friday Zara arrivano online e nei negozi dell’amatissimo marchio di moda. Mancano poche ore all’inizio dei ribassi del venerdì nero da Zara donna e uomo, su cappotti, maglioni, jeans, stivali e molto altro. Ecco data inizio e fine Zara Black Friday 2023 e cosa compare.

Black Friday Zara quando c’è

L’annuncio della data ufficiale di inizio promozioni da Zara avverrà a ridosso del black friday. Ma come già successo negli scorsi anni probabilmente gli sconti del venerdì nero 2023 ci saranno il 24 novembre in tutti i negozi. Mentre online come d’abitudine cominciano prima.

Quando esattamente? Nel 2022 la sera prima del venerdì nero, ovvero il giorno precedente, in questo caso si tratta di giovedì 23 novembre 2023. Le offerte zara black friday 2023 si trovano sull’app. Quindi se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di scaricarla e registrarvi per fare shopping risparmiando.

Quando finisce il Black Friday Zara 2023

Con ogni probabilità le offerte continueranno per tutto il week end successivo al 24 novembre, per poi terminare il giorno del cyber monday ossia il 27 novembre. Questo salvo diverse comunicazione dell’azienda. Di conseguenza la durata dei saldi è 4-5 giorni in totale.

In questo periodo trovate sconti fino al 70% nei saldi del Black Friday Zara online oppure nei negozi. Per esempio nei punti vendita di Roma, Milano, Napoli, Palermo e in molti centri commerciali sparsi in Italia.

Che sconti ci sono adesso da Zara donna

Se non vuoi aspettare l’inizio del black friday per gli acquisti, ecco alcuni prodotti di abbigliamento Zara donna da comprare già ora a prezzo scontato:

Pullover maglia aperta a prezzo scontato del 33%

aperta a prezzo scontato del 33% Trench corto oversize, al meno 30% anche nella versione in pelle

Per quanto riguarda gli abiti da donna segnaliamo il vestito satinato lungo lingerie, scontato del 33%. Ma ci sono anche i leggings in finta pelle a vita alta ribassati del 38% a soli 15,95 euro.

Zara Uomo che sconti ci sono

Queste invece alcune offerte già presenti nello store Zara uomo:

giacca misto lana double face, scontato del 37%

pantaloni cargo parachute al 50% in meno

stivali voluminosi con impunture ribassati del 33%

giacca camicia con impunture combinate, prezzo più basso del 33%

Ricapitolando, abbiamo visto quando inizia e finisce il Black Friday Zara 2023 ovvero dal 23 al 27 novembre, salvo novità dell’ultima ora. Intanto però le offerte su abbigliamento uomo e donna ci sono già. Ma tantissime altre ne arriveranno nei prossimi giorni, anche per bambini oppure in Zara Home.

