Saldi Zara 2024. Quando iniziano i saldi invernali su app, shop online e negozi. Offerte Zara abbigliamento, cappotti, borse, scarpe e profumi.

I Saldi da Zara 2024 cominciano in tutti i negozi fisici presenti nelle regioni italiane il 5 gennaio, ovvero quando partono i saldi invernali in Italia. Tuttavia i saldi online cominciano prima, come ormai consuetudine del marchio di moda spagnolo. Ecco allora quando partono gli sconti online, i saldi Zara App 2024 e cosa aspettarsi nei negozi con i prossimi saldi Zara.

Inizio saldi Zara gennaio 2024 online

I saldi invernali 2024 Zara cominciano in anticipo sull’App. Come ogni anno infatti Zara consente di fare shopping a prezzi scontati già dalla sera prima dell’inizio ufficiale dei saldi di fine stagione. Per quest’anno quindi presumibilmente gli sconti partiranno dalla sera del 4 gennaio 2024.

Se dovesse essere confermato il meccanismo già utilizzato durante l’ultimo black friday Zara gli sconti saranno disponibili dalle ore 22:00 del 4 gennaio sull’applicazione. Mentre sul sito ufficiale di Zara un’ora dopo: ovvero dalle 23:00. Quindi se volete arrivare per primi vi consigliamo di scaricare l’App Zara, per inserire nel carrello tutto l’abbigliamento che desiderate acquistare. Queste le informazioni al momento in nostro possesso, in attesa di comunicazioni ufficiali dall’azienda.

Saldi da Zara 2024: collezione donna

In attesa dell’inizio ufficiale dei saldi invernali da Zara, online potete già fare shopping risparmiando. Infatti ci sono offerte su maglioni, pantaloni, gonne Tailleur Zara e perfino profumi. E trovate anche giubbotti e cappotti Zara donna scontati fino al 40%, per rifarvi l’armadio per tutta la stagione invernale 2024.

Ma ci sono anche le scarpe Zara, in alcuni casi scontate del 30-40%, dai modelli col tacco agli stivali. Senza dimenticare i nuovi arrivi donna, che potete già adocchiare sul sito Zara.com nell’apposita sezione.

Saldi da Zara 2024 collezione uomo e Kids

Promozioni disponibili anche per gli uomini, dai maglioni ai jeans Zara, passando per le scarpe. Per esempio ci sono i mocassini in pelle oppure le classiche sneakers. Per proteggersi dal freddo ecco i cappotti con collo rimovibile o giubbotti imbottiti uomo Zara in diverse colorazioni. Ma ci sono anche maglioni strutturati e camicie, in alcuni casi già scontate fino al 40%, ma con percentuali che cresceranno durante i saldi invernali.

Anche per i più piccoli ci sono gli sconti Zara Kids: su maglie, pantaloni, cappottini, cappellini e molto altro. Durante i saldi di fine stagione trovate l’abbigliamento per bambini a prezzi scontati anche oltre il 50%.

Quindi durante i saldi da Zara 2024 trovate tante buone occasioni ad esclusione della nuova collezione. Questa merce infatti non partecipa ai saldi e resta in vendita a prezzo pieno nei negozi, come ad esempio Zara Roma, Milano, Torino, Firenze o Napoli e nello shop online.

