Saldi invernali 2024 in Veneto: iniziano a gennaio, ma la fine è anticipata. Date e durata. Come e dove risparmiare durante i saldi nei negozi.

L’inizio dei saldi Veneto 2024 è previsto a gennaio. Ma a differenza delle altre regioni italiane, il calendario dei saldi invernali 2024 è diverso, visto che finiscono a febbraio. Ecco quindi tutto quello che devi sapere sui saldi invernali 2024 in Veneto: date, regole e quali negozi partecipano.

Saldi Veneto gennaio 2024 data inizio

Gli sconti invernali cominciano venerdì 5 gennaio 2024 vale a dire il giorno prima della befana. Questa data è stata fissata dalla conferenza delle regioni, per questo quasi tutta Italia ha aderito, Veneto compreso.

Le vendite promozionali non possono svolgersi nei 30 giorni precedenti la data esatta dei saldi inverno, in base a quanto previsto dalla DGR 1105/2013. Questo significa che fino al 4 gennaio non ci sono sconti sulla merce nei negozi. Ma l’attesa sta per terminare visto che mancano pochi giorni all’avvio ufficiale dei saldi. Un’ottima occasione per risparmiare e contrastare l’inflazione dei prezzi, che pesa sulle tasche degli italiani.

Vedi anche: Scioperi gennaio 2024 aerei e trasporti quando

Saldi Veneto 2024 durano 8 settimane

La durata degli sconti invernali è di 54 giorni, vale a dire 8 settimane dato che terminano il 28 febbraio 2024. Quindi a differenza di molte regioni italiane, i ribassi non si prolungano anche durante il mese di marzo, ma si concludono a fine febbraio.

Quindi se state pensando di fare acquisti durante i saldi inverno vi conviene approfittarne fin da subito o quantomeno prima del 28 febbraio. In città come Verona, Venezia, Padova e Treviso ci saranno sconti imperdibili nelle vetrine dei negozi. A inizio sconti stagionali con percentuali più basse intorno al 30%, nelle settimane successive fino al 50% e oltre in alcuni casi.

Saldi Veneto 2024: outlet e centri commerciali

Se volete avere una scelta ampia ecco un breve elenco dei poli commerciali dove trovate occasioni durante i saldi invernali in Veneto:

Noventa di Piave Designer Outlet , situato a Noventa di Piave (Venezia)

, situato a Noventa di Piave (Venezia) Centro commerciale I giardini del sole , che trovate a Castelfranco Veneto (provincia di Treviso)

, che trovate a Castelfranco Veneto (provincia di Treviso) Outlet Elese, che si trova a Traponti (Padova)

Centro commerciale Nave de vero , situato a Venezia

, situato a Venezia Centro commerciale Le corti venete, che si trova a San Martino Buon albergo (Verona)

Se invece preferite i singoli punti vendita, potete approfittare dei saldi Zara nei diversi negozi sparsi nella regione. Ma anche degli sconti invernali di marchi come Primark, Carpisa, Sonny Bono, Piazza Italia, Pandora, Nike o Thun.

In breve, i saldi Veneto 2024 cominciano il 5 gennaio e finiscono il 28 febbraio. Durante queste 8 settimane potete approfittarne per uno shopping conveniente a Venezia, Verona e in tutte le località della regione.

Vedi anche: