Saldi in Sicilia 2024. Calendario dei saldi invernali a Palermo e in tutta la regione. Date, regole e centri commerciali dove ci sono gli sconti.

L’inizio dei saldi Sicilia 2024 è posticipato questo inverno rispetto al passato. Lo ha deciso la giunta regionale con delibera n. 2653 del 04.12.2023. Quindi i saldi invernali 2024 in Sicilia non cominciano il 2 gennaio, ma qualche giorno dopo.

Ecco allora tutto ciò che devi sapere sugli sconti Sicilia 2024: calendario, regole e negozi aderenti.

Quando iniziano i saldi invernali 2024 in Sicilia

Nella regione siciliana i saldi cominciano venerdì 5 gennaio 2024, ovvero il giorno prima dell’epifania. Da quest’anno quindi gli sconti invernali anche sull’isola iniziano come in quasi tutta Italia. Nel 2023 la Sicilia è stata una delle poche regioni ad anticipare i saldi dal 2 gennaio in poi, ma ora il calendario delle offerte invernali cambia.

Non solo l’inizio degli saldi, la giunta regionale ha modificato anche le regole per le vendite promozionali. Saranno infatti possibili in qualsiasi periodo dell’anno fino all’inizio dei saldi. Di conseguenza fino a 4 gennaio 2024 nei negozi della Sicilia potete trovare singole offerte promozionali. Stesso discorso fino al giorno prima dell’inizio dei prossimi saldi estivi.

Saldi Sicilia 2024 data fine e durata

In tutte le città della regione, da Palermo a Catania, passando per Messina e Trapani, i saldi terminano il 15 marzo 2024. La durata è pari a 60 giorni in totale, con possibilità quindi anche di effettuarli in settimane non consecutive. In questo caso la scelta spetta ai singoli commercianti.

Riassumendo, ecco tutte le date dei saldi invernali 2024 in Sicilia:

inizio : 5 gennaio 2024

: 5 gennaio 2024 fine : 15 marzo 2024

: 15 marzo 2024 durata : 60 giorni

: 60 giorni vendite promozionali: consentite fino al 4 gennaio 2024.

Negozi saldi Sicilia 2024 per fare shopping

I saldi si trovano nei tantissimi negozi della Sicilia, che trovate non solo a Palermo, ma in tutti i paesi della regione. Da Zara a Carpisa, passando per Nike o Pandora, i marchi che applicano ribassi sulla merce sono tantissimi. Sperando in un buon meteo di gennaio 2024 che consenta di girare per negozi e outlet all’aperto.

In caso contrario però ci sono sempre i centri commerciali, dove non bisogna preoccuparsi del clima. Ecco 5 nomi che vi consigliamo di segnare in agenda per risparmiare decine o centinaia di euro, approfittando dei saldi di gennaio:

Centro commerciale Etnapolis, a Catania

Centro commerciale Forum, a Palermo

Polo commerciale Città dei templi, situato ad Agrigento

Centro Porte di Catania, nel capoluogo etneo

Centro commerciale Belicittà, a Castelvetrano (provincia di Trapani).

Riassumendo, trascorso il Black Friday chi vive in Sicilia può approfittare delle promozioni in corso. Ma soprattutto dei saldi inverno per 2 mesi, ossia da gennaio a metà marzo. Questo il nuovo calendario dei saldi Sicilia 2024, confermato dall’assessore alle attività produttive Edy Tamajo, a seguito di riunioni con le associazioni di categoria.

Vedi anche: Agevolazioni Libri Sicilia 2023-2024