Saldi invernali 2024 Piemonte e Torino. Iniziano a gennaio e durano 8 settimane. Date, calendario e dove risparmiare con gli sconti nei negozi.

I saldi Piemonte 2024 cominciano il giorno prima della befana, come previsto in quasi tutta Italia dal calendario dei saldi invernali. Ma attenzione perché a Torino e nel territorio regionale hanno una durata minore rispetto ai canonici 60 giorni, quindi finiscono prima.

Ecco allora date di inizio e fine saldi invernali 2024 in Piemonte, regole e negozi aderenti.

Quando partono i saldi Piemonte 2024

I saldi invernali in Piemonte cominciano il 5 gennaio 2024, come stabilito dalla nota dell’assessorato commercio n.858 del 4 dicembre 2023. Si tratta di un venerdì, ovvero il giorno dell’inizio di un fine settimana festivo, quindi perfetto per fare shopping visto che molti italiani hanno più tempo libero.

Quindi bisogna attendere questa data per trovare sconti nei negozi di Torino, Novara, Vercelli e nel resto della regione. Questo perché le norme sulle vendite promozionali vietano le offerte nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi inverno, ai sensi dell’art.14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999

Quando finiscono i saldi invernali 2024 a Torino?

In Piemonte gli sconti invernali durano 8 settimane, vale a dire 56 giorni in totale. Di conseguenza la fine dei ribassi è prevista in calendario il 1° marzo 2024. L’ultimo giorno dei saldi applicati dai commercianti arriva leggermente in anticipo, a differenza della maggioranza delle regioni italiane, dove terminano il 5 marzo.

Durante queste settimane, i residenti e i visitatori del Piemonte potranno approfittare degli sconti, meteo di gennaio e febbraio permettendo. Ma anche in caso di maltempo si potrà fare shopping al chiuso.

Saldi Piemonte 2024: negozi e outlet

Nei punti vendita che effettuano ai saldi invernali deve essere esposta copia dell’informativa per i consumatori e le regole osservate, ma soprattutto la percentuale di sconto applicata rispetto al prezzo iniziale. Quindi per esempio durante i saldi Zara, Carpisa, Cisalfa, Decathlon, Pandora, Motivi e altri, troverete tutto questo nelle vetrine dei negozi per l’intero periodo degli saldi di fine stagione 2024.

Se invece vuoi risparmiare negli outlet o nei centri commerciali durante i saldi invernali in Piemonte, ecco alcuni punti vendita che devi conoscere:

centro commerciale Nuovo Borgo , situato ad Asti

, situato ad Asti Torino outlet village , che trovate a Settimo torinese

, che trovate a Settimo torinese Serravalle designer outlet , che si trova a Serravalle Scrivia (Alessandria)

, che si trova a Serravalle Scrivia (Alessandria) Millecity , il complesso al coperto con negozi situato a Torino

, il complesso al coperto con negozi situato a Torino centro commerciale Moncalieri, in provincia di Torino.

Riassumendo, i saldi Piemonte 2024 iniziano il 5 gennaio e finiscono il primo marzo. In queste 8 settimane di sconti a Torino e nei negozi aderenti della regione potrete risparmiare fino al 50% e oltre rispetto ai prezzi praticati durante il resto dell’anno.

