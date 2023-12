Saldi invernali 2024 Campania. Tutte le date dei saldi a Napoli: quando iniziano e quanto durano. Ecco i negozi dove risparmiare.

L’inizio dei saldi Campania 2024 è uno dei momenti più attesi a Napoli e in tutta la regione. I saldi invernali sono infatti l’occasione perfetta per fare shopping e risparmiare su abbigliamento, scarpe, borse e tecnologia. Questo perché i negozi applicano sconti che in alcuni casi superano il 50%.

Ma quando ci sono i saldi inverno 2024 a Napoli e dove trovarli? Ne parliamo in questo articolo.

Inizio saldi invernali 2023 in Campania 2024

Gli sconti invernali in Campania iniziano il 5 gennaio 2024 come deciso con delibera della Giunta Regionale n. 701 2023. E’ la stessa data dell’anno scorso, confermata in accordo con il parere della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni.

Le vendite promozionali invece sono vietate durante i 30 giorni precedenti l’avvio degli sconti, per effetto della L.R. n. 7/2020 Art. 44. In altre parole non troverete offerte a Natale o nei giorni seguenti. Quindi in Campania dopo gli sconti Black Friday bisogna attendere il giorno prima della befana per trovare ribassi nelle vetrine dei negozi.

Calendario Saldi Campania 2024 inverno

I saldi invernali durano 60 giorni in città come Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, già pronte a trasformarsi in paradisi dello shopping invernale. Quindi visto che iniziano venerdì 5 gennaio, finiscono lunedì 5 marzo 2024 nei negozi, outlet e centri commerciali che aderiscono.

Ecco riassunte tutte le date dei saldi Campania 2024 in inverno:

Inizio: 5 gennaio

fine: 5 marzo

durata: 60 giorni

vendite promozionali: vietate nei 30 giorni precedenti i saldi.

Saldi 2024 Campania negozi aderenti

Abbiamo visto il calendario ufficiale dei saldi invernali, ma dove sono applicati? I singoli negozi dove fare acquisti a prezzi ribassati sono tanti. Per esempio trovi sconti fino al 50% durante i saldi Zara, OVS, Carpisa, Pandora, Stradivarius, Nike, Primark e molti altri marchi noti. Quindi passeggiando per le vie dei centri cittadini puoi dedicarti agli acquisti, visto che anche a gennaio il meteo è mite in questa regione.

I più freddolosi possono comunque andare negli outlet o nei centri commerciali, dove oltre al riscaldamento possono beneficiare di tantissimi negozi tutti nello stesso posto. Ecco i 5 luoghi che ti consigliamo di visitare durante i saldi:

Centro commerciale Campania, situato a Marcianise (provincia di Caserta)

Cilento outlet, che si trova a Eboli (provincia di Salerno)

La Reggia Designer Outlet, a Marcianise (Caserta)

Centro commerciale Le porte di Napoli, situato ad Afragola (provincia di Napoli)

Parco commerciale Grande Sud, che trovate a Giugliano in Campania (Napoli)

In sintesi, i saldi Campania 2024 durano dal 5 gennaio al 5 marzo. Niente vendite promozionali nelle settimane che precedono l’inizio degli sconti invernali. Quindi se desideri fare un affare o toglierti uno sfizio spendendo meno, ti conviene aspettare il primo fine settimana di gennaio.

