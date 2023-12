Saldi invernali Roma 2024. Nella regione Lazio iniziano il 5 gennaio, ma durano solo 6 settimane. Ecco le date di inizio e fine sconti.

Inizio saldi invernali Roma e Lazio: ormai manca poco, visto che i saldi inverno 2024 cominciano il giorno prima dell’epifania. Nella capitale c’è grande attesa per gli sconti invernali, ma anche nelle altre località della regione. Ecco allora tutto quello che devi sapere per risparmiare: calendario, regole e negozi aderenti.

Data ufficiale inizio saldi invernali Roma e Lazio

La data di inizio dei saldi invernali 2024 a Roma e in tutto il Lazio è il 5 gennaio 2024. Questo giorno stabilito dalla regione Lazio in linea con quanto previsto dalla conferenza delle regioni per il commercio.

La data del 5 gennaio non è scelta a caso. Si tratta infatti di un venerdì, giorno d’inizio del fine settimana, quando la maggior parte delle persone ha più tempo libero da dedicare allo shopping.

Promozioni vietate 30 giorni prima dei saldi

Se la data ufficiale di inizio dei saldi invernali nel Lazio e a Roma è il 5 gennaio, per i commercianti non sarà possibile promuovere i propri prodotti con sconti e saldi nei 30 giorni prima di questa data. Dunque a fine dicembre e inizio gennaio non ci saranno già i saldi nei negozi romani, come stabilisce la delibera regionale 22/2019 del Testo Unico del commercio.

Saldi invernali Roma 2024 finiscono a febbraio

Ma quanto durano i saldi Lazio 2024? A differenza della gran parte delle regioni italiane, a Roma i saldi durano 6 settimane, ovvero 42 giorni in totale. Di conseguenza la fine dei saldi invernali 2024 è prevista il 16 febbraio.

Chi vive in questa regione o la raggiunge per le vacanze, ha comunque un mese e mezzo per approfittare degli sconti nei negozi. Magari durante alcune delle giornate di sole comunque previste dal meteo gennaio nella capitale, quando cioè il clima sarà più gradevole.

Migliori negozi e outlet Lazio dove trovare saldi

Abbiamo visto il calendario dei saldi invernali Roma e Lazio. Trovate i ribassi applicati nei negozi dei marchi più noti come Zara Roma, Primark, Piazza Italia, Adidas, Carpisa e molti altri situati nelle vie di Roma, Frosinone e altre località. Se invece preferite fare acquisti convenienti in outlet o centri commerciali, ecco alcuni posti in cui vi consigliamo di andare:

Roma est, il centro commerciale situato in Via Collatina

il centro commerciale situato in Via Collatina Outlet Castel romano, che trovate nella capitale in Via del Ponte di Piscina Cupa

che trovate nella capitale in Via del Ponte di Piscina Cupa Porta di Roma, la galleria commerciale che trovate in zona della Bufalotta.

la galleria commerciale che trovate in zona della Bufalotta. Outlet di Valmontone, situato in provincia di Roma, in Via della pace

situato in provincia di Roma, in Via della pace Centro Commerciale Le sorgenti, che si trova a Frosinone, in Via Armando Nova.

Questa la situazione attuale per quanto riguarda i saldi inverno 2024 nella regione Lazio e nel capoluogo, nonché capitale, Roma. Ricordiamo che oltre che nei negozi trovate anche i saldi online.

