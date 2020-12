Saldi 2020 2021. Nonostante la pandemia in corso ci saranno i saldi invernali, ma con diverse limitazioni. In alcune regioni la data è 12 gennaio, in altre il 30.

Saldi invernali 2021, molte incognite e qualche certezza quest’anno per quanto riguarda i saldi. Una su tutte: le restrizioni. Un calendario preciso per tutte le regioni non c’è, ma sappiamo che i saldi ci saranno, anche se con qualche limite e ovviamente nel rispetto delle norme anti-covid.

Non inizieranno nel tradizionale 6 gennaio, ma quasi ovunque si slitta più avanti. Molte regioni sono in attesa di comunicare una data precisa. Intanto, con le informazioni che abbiamo, vediamo quando iniziano i saldi 2020 2021 quest’anno.

Saldi invernali 2021: data inizio e data fine. Dipende dalle regioni (e dal coronavirus)

Non c’è una data precisa per tutte le regioni, dato che molto dipende dall’andamento della diffusione del virus. Anticipiamo che però ci saranno sicuramente saldi online, sconti e promozioni di successo sempre più grande, vista la situazione, come abbiamo visto anche con il Black Friday.

Ma ci saranno i saldi invernali 2020 anche nei negozi fisici.

Le date dei saldi invernali

Ad esempio nel Lazio la data indicativa per ora è quella del 12 gennaio 2021 come inizio dei saldi invernali. Probabilmente, come accaduto per i saldi estivi, la regione consentirà ai commercianti di fare saldi anche nei 30 giorni successivi, dunque già da fine dicembre 2020.

In Emilia Romagna la data di inizio dei saldi è il 30 gennaio 2021, sempre con la possibilità di cominciare con gli sconti e le vendite promozionali già 30 giorni prima, governo e pandemia permettendo.

Il 30 gennaio 2021 è la data ufficiale di inizio per i prodotti in saldo anche per la regione Toscana, dove è stato precisato che i saldi vengono slittati dal tradizionale 6 gennaio al 30 per andare incontro ai commercianti. Stessa identica data anche per il Veneto.

La Liguria, al momento, annuncia il 29 gennaio 2021 come data indicativa dell’inizio dei saldi invernali. Anche qua, vedremo se ci saranno cambiamenti in base all’andamento del virus.

Nelle Marche saldi già dal 16 gennaio 2020.

Le altre regioni sono in attesa di comunicare la data di inizio dei saldi

Nelle altre regioni, comprese le “grosse” come Piemonte, Lombardia, Campania, non si hanno ancora informazioni ufficiali, né indicative, sull’inizio e la fine dei saldi inverno 2021.

Molto dipende dalla indicazioni del governo e ovviamente, come abbiamo detto più volte, dall’andamento del virus.

In attesa anche regioni come Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e le altre, che non hanno ancora deciso una data precisa di inizio del periodo dei saldi che riguarderanno abbigliamento, borse, scarpe, accessori e non solo.

Calendario saldi invernali regione per regione: è il virus a deciderlo. Ma ci sono i saldi online

Conciliare salute pubblica, contenimento del virus ed economia è al momento uno dei problemi più grossi per governo e regioni. I saldi comunque ci saranno e, anche se un calendario preciso non è ancora possibile fornirlo, si può dire che in quasi tutte le regioni inizieranno nel gennaio 2021.

Questo salvo sorprese, che non ci auguriamo di dover vivere, ovvero un aumento esponenziale dei casi di covid-19. Come anticipavamo sopra, quello che è certo è che ci saranno sicuramente i saldi online. Questi infatti non comportano assembramenti fisici nei luoghi pubblici e dunque non hanno limitazioni.

Quest’anno ad esempio il Black Friday è durato praticamente tutto il mese di novembre, e anche ora tantissimi brand propongono sconti e promozioni per adattarsi alla difficile situazione globale. Grossi siti come Amazon, Zalando, Yoox e marchi come Zara, Pandora, Guess e Nike propongono già adesso sconti, saldi e promozioni.

Dunque, per il momento, questo è quello che possiamo dire sui saldi invernali a cavallo tra questo difficile 2020 e il 2021 che verrà, carico di incognite ma speriamo anche di buone notizie che ci portino verso un graduale ritorno alla normalità.

In attesa di date precise, con le quali aggiorneremo il calendario dei saldi in questa pagina, non vi resta che iniziare a dare uno sguardo ai siti e affidarvi ai saldi online.

