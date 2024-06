Saldi estivi in Piemonte: quando iniziano e finiscono. Calendario e negozi dove risparmiare durante gli sconti estate 2024.

I saldi Piemonte durano da luglio a fine agosto durante l’estate 2024, per otto settimane in totale. Quindi se sei in cerca di un affare a prezzi convenienti, in questo articolo trovi quello che devi sapere sui saldi Torino e regione Piemonte 2024, per una sessione di shopping intelligente. Dalle date alle regole, fino a outlet e centri commerciali da visitare.

Inizio Saldi estivi 2024 in Piemonte

Le vendite di fine stagione estive cominciano venerdì 6 luglio a Torino, Novara, Biella, Vercelli, Alessandria, Cuneo e ogni altra località in questo territorio. La giunta ha stabilito la data seguendo le indicazioni della Conferenza delle Regioni e Province autonome, e nel rispetto della legge regionale sul commercio in vigore (DGR n.3-8048 2018).

Viceversa le norme sulle vendite promozionali vietano le offerte nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi estivi, ai sensi dell’art.14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999. Di conseguenza nelle settimane restanti di giugno e fino al 5 luglio compreso, non ci sono ribassi sulle merce dei negozi piemontesi.

Saldi Piemonte estate 2024 quanto durano

La durata delle vendite di fine stagione è di 8 settimane come prevede la nota dell’assessorato al commercio prot. n. 178 del 5/6/2024. Tali settimane possono anche non essere continuative, a seconda delle decisioni dei singoli negozianti in accordo con i comuni.

Tuttavia in linea generale la data di fine saldi arriva 56 giorni dopo l’inizio degli sconti estivi e di conseguenza sabato 31 agosto 2024. In alcuni casi però ci possono essere eccezioni a discrezione dei commercianti, in ogni caso i saldi finiscono a inizio settembre al più tardi.

Saldi Piemonte: negozi e outlet aderenti

Ecco un elenco aggiornato con i migliori centri commerciali e outlet in Piemonte, se sei alla ricerca di qualche occasione per i prossimi acquisti personali o per la casa:

Torino outlet village , che trovi a Settimo torinese, in via Torino 160

, che trovi a Settimo torinese, in via Torino 160 Mondovicino Outlet Village , il centro commerciale situato a Mondovì (Cuneo)

, il centro commerciale situato a Mondovì (Cuneo) Serravalle designer outlet , che si trova a Serravalle Scrivia (Alessandria) in Via della Moda 1

, che si trova a Serravalle Scrivia (Alessandria) in Via della Moda 1 Vicolungo The Style Outlets , il centro commerciale outlet a Vicolungo (Novara) in Piazza San Caterina

, il centro commerciale outlet a Vicolungo (Novara) in Piazza San Caterina Centro commerciale Moncalieri , situato a Moncalieri via Vittime di Bologna 20/22, in provincia di Torino.

, situato a Moncalieri via Vittime di Bologna 20/22, in provincia di Torino. Centro commerciale Panorama, che si trova ad Alessandria in Corso Giuseppe Romita 50.

E se non ti bastano, ricorda che per le vie dei centri cittadini trovi singoli negozi con offerte da non perdere. Ecco alcuni marchi da tenere a mente per l’abbigliamento durante i saldi Piemonte in estate: Zara, Primark, Calzedonia, Nike, OVS, Max Mara, Mango e molti altri.

Sconti a Torino estate 2024: come risparmiare

I saldi estivi sono l’occasione per arricchire il proprio guardaroba o acquistare un vestito o un oggetto desiderato durante l’anno, a prezzo scontato. Durante questo periodo infatti i ribassi nelle vetrine e sui cartellini variano da un minimo del 20-30% fino a un massimo di 50 o 70%. Quindi tanto per fare un esempio una camicia venduta a prezzo pieno a 50 euro, puoi comprarla a 25-30 euro durante i saldi.

Per trovare occasioni simili ti consigliamo di tenere d’occhio negozi e centro commerciali sopra elencati, già da prima dell’inizio dei saldi. Così puoi segnarti cosa acquistare durante le prime settimane dei ribassi e assicurarti ciò che ti piace al miglior prezzo.

In sintesi, i saldi Piemonte cominciano il 6 luglio e finiscono il 31 agosto. In queste 8 settimane ci sono ribassi fino al 50% e oltre rispetto al prezzo pieno praticato dai negozianti sui prodotti negli altri periodi dell’anno. Quindi questi 2 mesi estivi sono i migliori per acquistare senza spendere troppo.

