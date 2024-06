Saldi Zara luglio 2024 quando iniziano online e in negozio. Ecco i must have estate già in offerta e da comprare subito per risparmiare.

Pronti per i saldi Zara 2024 estate? Come ogni anno è arrivato il momento degli sconti estivi da Zara, che si trovano nello shop online, ma soprattutto nei punti vendita del marchio di moda spagnolo. Vi anticipiamo subito che ci sono date diverse per l’inizio delle offerte da app o in negozio, e che alcune promozioni ci sono già. Ecco allora la data inizio saldi Zara e cosa comprare subito con lo sconto.

Quando iniziano i saldi Zara estate 2024?

Nei negozi Zara i saldi estivi cominciano il 6 luglio 2024, in accordo con quanto previsto dalle regioni italiane e dalle leggi sul commercio. Tuttavia bisogna fare una distinzione, visto che i saldi Zara online cominciano prima.

Come da abitudine degli ultimi anni infatti i saldi Zara App iniziano 24 o 48 ore prima rispetto alla data in calendario per i negozianti. In altre parole dal 4 o dal 5 luglio trovate già sconti su abbigliamento, scarpe, costumi da bagno e accessori da mettere nel carrello virtuale e acquistare a prezzo di saldo. Quindi vi consigliamo di scegliere già da ora cosa comprare, approfittando delle promozioni online presenti già prima del 6 luglio. Ma attenzione perché se non volete aspettare, trovate già alcune offerte speciali disponibili adesso. Di seguito le migliori, almeno secondo noi, per donne e uomini.

Zara saldi donna estate, che offerte ci sono ora

Dando un’occhiata allo Zara shop online donne, abbiamo trovato diverse offerte molto interessanti, che riguardano capi di abbigliamento alla moda già in offerta prima dell’arrivo dei saldi. A partire dai vestitini estivi, come il vestito corto in maglia scontato del 43%, in vendita a 12,95 euro (invece di 22,95 €).

Ma ci sono anche sconti interessanti su top con spalline, canottiere e top in maglia fino anche al 50%, in vendita a prezzi bassi intorno ai 10 euro. Poi ecco le camicie con stampe floreali, al momento in vendita con uno sconto del 42% (a 22,95 euro) rispetto al prezzo iniziale.

Senza dimenticare le mini gonne, i jeans jogger scontati del 33% e in vendita a 19,95 euro. E ovviamente ci sono anche le scarpe Zara donna a prezzo ribassato, per esempio gli stivaletti modello Chelsea a prezzo ridotto del 48% a 25,95 euro.

Saldi Zara estivi uomo 2024: i migliori sconti

Non solo abbigliamento per le donne, ma anche quello da uomo è in vendita a prezzo scontato attualmente su Zara.com. In particolare le camicie di lino, con sconti fino al 40% che trovate intorno ai 20 euro sia per i modelli a maniche lunghe che per quelli a maniche corte.

Poi ci sono t-shirt basiche o fantasia, ma soprattutto polo uomo, come ad esempio il modello a righe con struttura, attualmente scontato del 40% e in vendita a 17,95 euro. Perfetti per l’estate anche i pantaloni di cotone e lino con cintura con prezzo ribassato del 40 per cento, che si pagano 29,95 euro.

Infine per i saldi Zara online 2024 uomo trovi Jeans cargo o slim fit scontati del 33%. E perfino le Sneakers con modelli basic a 18 euro oppure quelli a stivaletto ribassate del 43%, che puoi comprare oggi a 25,95 euro.

Ricapitolando, abbiamo visto quando iniziano i saldi Zara questa estate in negozio e online. Mentre nei punti vendita fisici cominciano il 6 luglio, da app e sullo store online prima. E in alcuni casi le offerte ci sono già come visto e spesso hanno pure percentuali molto convenienti.

