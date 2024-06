Saldi Puglia estate 2024 data inizio e fine posticipata. Calendario sconti estate e lista dei migliori negozi pugliesi dove trovarli.

Oggi parliamo dei saldi estivi Puglia 2024, ovvero gli sconti in una delle regioni più ambite per le vacanze dagli italiani. Qui durano di più rispetto ad altre zone, visto che iniziano il primo sabato di luglio e terminano a settembre inoltrato. Vediamo le date ufficiali inizio e fine saldi estate 2024 in Puglia, ma anche consigli utili per fare shopping e spendere meno.

Inizio Saldi estivi Puglia a luglio 2024

Le offerte di fine stagione cominciano sabato 6 luglio 2024 a Bari, Lecce, Foggia, Gallipoli, Vieste, Otranto e in tutte le altre località pugliesi. La data di inizio sconti è stabilita dalla conferenza di regioni e province autonome.

Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 giorni precedenti l’inizio dei saldi in Puglia e in Salento. Lo prevede la legge regionale sul commercio. In questo caso quindi il periodo di divieto è più breve rispetto alla maggior parte delle altre zone d’Italia, dove quasi sempre dura un mese.

Data fine e durata saldi estivi Puglia 2024

I saldi estivi finiscono il 15 settembre 2024 come definito dalla delibera di giunta. Chi si trova in questa regione ha quindi oltre 2 mesi per fare shopping a prezzi scontati.

Infatti, anche se la durata è di 60 giorni, è possibile applicare i ribassi pure in settimane non consecutive. Questo in base alle decisioni dei commercianti e ciò spiega perché si possono trovare sconti fino a metà settembre.

Outlet e negozi dove trovare i saldi in Puglia

Abbiamo visto il calendario saldi estivi in Puglia e Salento 2024. Ma per trovare le offerte e i marchi migliori, eccoti un elenco aggiornato di outlet, negozi e centri commerciali da visitare in questa regione:

Play Fashion look outlet , situato a Gravina in Puglia (Bari) in Piazza delle Repubblica 1

, situato a Gravina in Puglia (Bari) in Piazza delle Repubblica 1 Centro commerciale GranApulia , a Foggia (Borgo Incoronata strada provinciale 76)

, a Foggia (Borgo Incoronata strada provinciale 76) Cafiero Outlet , che trovi a Taranto in Via Puglia 72

, che trovi a Taranto in Via Puglia 72 Evolution Outlet , con due sedi una a Polignano a mare (Bari) e l’altra situata a Lecce

, con due sedi una a Polignano a mare (Bari) e l’altra situata a Lecce Centro commerciale Mongolfiera, che trovi a Surbo (Lecce) sulla SS 613

che trovi a Surbo (Lecce) sulla SS 613 Centro commerciali Gli ulivi, situato a Modugno (Bari) in Via Papa Giovanni Paolo II 1.

Saldi estivi regione Puglia 2024

Ricordiamo che in base alle regole in vigore, durante questo periodo i commercianti devono indicare i prezzi della merce in saldo prima e dopo l’applicazione dello sconto. Inoltre devono consentire il cambio per i capi difettosi e accettare pagamenti con carta o bancomat.

Queste date, luoghi e regole da tenere a mente per il vostro shopping estivo. Come sempre ci sono molte occasioni da non perdere, grazie ai ribassi dei prezzi, dal 20 fino al 60-70% in alcuni casi. Che sia per rinnovare il vostro guardaroba o per dare libero sfogo agli acquisti che riguardano le vostre passioni, i saldi estivi Puglia 2024 rappresentano l’occasione giusta per fare affari. Magari per comprare il costume da bagno, la scarpa o l’accessorio che tanto desiderate per l’estate.

