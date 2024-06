Saldi estivi 2024 quando iniziano in Emilia Romagna. Durata e calendario sconti di fine stagione a Bologna e in tutta la regione.

I saldi Emilia Romagna estate 2024 durano da luglio a inizio a settembre, secondo il calendario regionale. Tuttavia per risparmiare davvero, oltre a tenere a mente le date di inizio e fine saldi, ti conviene conoscere dove comprare a prezzi più bassi.

Ecco allora quando cominciano e finiscono i saldi estivi 2024 a Bologna. A seguire trovi centri commerciali e outlet che aderiscono alle offerte in Emilia.

Data inizio saldi Emilia Romagna estate 2024

Il primo giorno dei saldi è il 6 luglio, vale a dire il primo sabato del mese. Questa data è scelta in base alle indicazioni dalla DGR n.1804 2016 e a quelle fornite dalla conferenza delle regioni e delle province autonome italiane per il commercio. Questo significa che mancano pochi giorni all’inizio di sconti e ribassi sul prezzo delle merce nei negozi. Abbigliamento, ma non solo anche casa, tecnologia e altro.

In Emilia Romagna sono vietate le vendite promozionali durante i 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi. Quindi fino al 5 luglio non ci sono sconti nei negozi di città come Bologna, Parma, Rimini, Modena, Cesena, Ravenna e tutte le altre.

Saldi estivi 2024 Emilia Romagna fino a quando

Gli sconti estivi durano 60 giorni, in base a quanto previsto dalle leggi regionali sul commercio. Di conseguenza quest’anno finiscono martedì 3 settembre 2024.

Quindi se sei sulla riviera romagnola durante questi 2 mesi, puoi approfittare dei ribassi per rinnovare il tuo guardaroba. Per esempio acquistando costumi da bagno oppure bermuda, t-shirt, camice, jeans o scarpe alla moda. Perfino abiti, borse, cappelli, occhiali da sole e accessori vari, se vuoi avere un abbigliamento trendy e curato.

Outlet saldi estivi in Emilia Romagna

Se vivi in questa regione, o ci vai durante le vacanze estive, ecco un elenco di outlet e centri commerciali dove approfittare dei saldi durante l’estate:

Centro commerciale Castel Guelfo The Style outlet, a Castel Guelfo di Bologna in Via del commercio 4/2

Romagna Shopping Valley, a Savignano sul Rubicone (provincia di Forlì-Cesena) in Piazza Cristoforo Colombo 3

Fidenza Village, outlet all’aperto situato a Fidenza (Parma) in Via Federico Fellini 1

Shoppville Gran Reno, a Casalecchio di Reno Bologna in Via Marilyn Monroe 2

Meraville, parco commerciale a Bologna, in Viale Tito Carnacini 57.

L’Ariosto centro commerciale, che si trova a Reggio Emilia in Viale Rodolfo Morandi 16.

Saldi Emilia Romagna nei negozi

Se invece preferisci i singoli negozi, magari facendo delle passeggiate per le vie dello shopping cittadino ecco alcuni dei migliori marchi di moda che partecipano agli sconti: Zara, OVS, Primark, Max Mara, Mango, Carpisa, Adidas, Calzedonia, Sonny Bono, Piazza Italia e tanti altri per uomo, donna e bambini.

In sintesi i saldi Emilia Romagna estate 2024 cominciano il 6 luglio e finiscono il 3 settembre. Fra outlet e centri commerciali trovi tutto quello di cui hai bisogno, a prezzi bassi fino al 50% e oltre, rispetto al resto dell’anno. Insomma questa è un’occasione da non perdere.

