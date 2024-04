Meteo, a maggio 2024 aumenta il caldo in Italia, ma ci sono ancora i temporali. Tendenze e temperature di maggio secondo gli esperti.

Le prime previsioni meteo maggio 2024 indicano l’arrivo di un’ondata di calore in tutta la penisola. Tuttavia il tempo bello e le temperature alte sono intervallate da giornate piovose e più fredde. Quindi ci sarà ancora un mix fra caldo torrido e freddo, a seconda del momento.

Ecco cosa aspettarsi dal meteo a maggio, secondo le prime proiezioni fornite da aeronautica militare e meteorologi. Sempre in attesa di conferme necessarie visto che l’evoluzione delle previsioni avviene giorno per giorno.

Previsioni meteo maggio 2024: sole e piogge

Il quinto mese dell’anno di solito è quello che avvicina il passaggio fra primavera e estate in Italia. Tuttavia stando alle anticipazioni meteo fornite dagli esperti nel 2024 maggio rischia di essere un mese più estivo che primaverile, anche se con cambiamenti climatici da una giornata all’altra.

Infatti le temperature stanno aumentando come dimostra già il meteo di aprile in Italia. Nel prossimo mese si prevede un clima bollente al sud, con la possibilità di andare al mare in alcune regioni. Il caldo interesserà anche il nord e città come Milano, Torino e Firenze, con punte massime fino a 22-25 gradi. Ma attenzione perché a fronte di temperature molto sopra la media stagionale, alcuni giorni saranno più rigidi e piovosi. Vediamo quando e dove secondo le previsioni.

Meteo 1 maggio 2024: previsto bel tempo

Come sappiamo il primo giorno del mese è la festa dei lavoratori. Motivo per cui la maggior parte degli italiani ha tempo libero da dedicare a concerti, gite o passeggiate fuori porta. Di conseguenza saranno felici di sapere che per ora è previsto sole e caldo in questa giornata.

In particolare il meteo a Roma è intorno ai 25 gradi o più nelle ore centrali della giornata. A Napoli e al sud ci si attende un caldo africano anticipato, ma ormai sempre più frequente nella nostra penisola. E al nord? Anche qui clima bello secondo le tendenze, anche se meno rovente che altrove, salvo novità e cambiamenti improvvisi.

Temperature in Italia fino a metà maggio

Nelle giornate successive e in particolare da giovedì 2 fino a domenica 5 maggio 2024, temperature oltre le medie climatologiche da nord a sud. Quindi il sole sarà protagonista di queste giornate, ma attenzione a possibili eventi estremi. Per esempio allagamenti localizzati, con possibilità di grandinate, che tuttavia non dovrebbero essere intense.

La settimana dopo, quella che inizia lunedì 6 e si conclude domenica 12 maggio il clima si mantiene asciutto, sui 20 gradi in tutta la penisola. Ma non si escludono piogge in Piemonte, Liguria e Lombardia, di breve durata. Meteo che dovrebbe mantenersi stabile fino a metà mese.

Come sarà il tempo a fine maggio 2024

Per quanto riguarda il meteo nelle ultime due settimane del mese, è ancora presto per conoscere nel dettaglio che tempo farà. Tuttavia, sulla base delle tendenze raccontate fin qui, è ipotizzabile un persistente caldo anomalo, in città, al mare e a perfino in montagna.

Attenzione però, le ondate di calore continuative potranno portare a temporali sparsi anche intensi. In linea generale si può dire che maggio 2024 sarà meno piovoso e più caldo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Non a caso ci si attendono fra le 3 e le 8 giornate di pioggia in tutto il mese, a differenza del 2023 quando questi eventi furono molti di più.

Queste per ora le previsioni meteo maggio 2024. In attesa di ulteriori conferme nelle prossime settimane, attualmente le proiezioni ci dicono che il tempo sarà molto caldo, praticamente estivo, salvo temporali o altri fenomeni climatici però solo momentanei.