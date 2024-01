Calendario scioperi a febbraio 2024. Aeroporti, treni e mezzi pubblici locali, ecco dove e quando c’è sciopero in Italia nel secondo mese dell’anno.

Lo sciopero nazionale aerei è previsto a febbraio 2024 e rischia di bloccare quasi completamente il traffico aereo in una giornata del mese. Ma ci sono anche altre date con manifestazioni in calendario nel settore trasporti, come già successo a gennaio. Quindi se state pensando di spostarvi con i mezzi durante questo mese, ecco quando e dove potreste avere dei disagi, sia negli aeroporti che in alcune città o località italiane.

Sciopero nazionale aerei date febbraio 2024

La giornata da cerchiare in rosso sul calendario, per lo sciopero nazionale dei voli, è il 9 febbraio 2024. In questo giorno incrociano le braccia di alcuni degli aeroporti più importanti d’Italia, per esempio Milano Linate e Milano Malpensa. Ecco nel dettaglio chi sciopera dalle 0:00 fino alle 23:59 di venerdì 9 febbraio 2024:

personale soc. Airport Handling aeroporto di Milano Linate e Malpensa

personale Soc. Aviapartner Milano Linate e Malpensa

Soc. Mle-Bcube aeoroporto di Milano Linate

personale Soc. Swissport Italia aeroporto di Milano Linate

personale soc. AGS Handling aeroporto di Malpensa

personale soc. Mle Aeroporti di Milano e Malpensa.

Scioperi Ryanair, EasyJet e WizzAir a febbraio

Fino ad oggi non sono previsti manifestazioni di protesta da parte dei piloti, del personale a bordo delle compagne aeree low cost, da EasyJet fino a Ryanair e WizzAir. Ne tantomeno di altre società come Vueling, Volotea e quant’altro. Quindi se avete prenotato un volo con queste compagnie non dovreste avere problemi in volo, ma negli scali aeroportuali si, perlomeno nella caldissima giornata del 9 febbraio 2024.

In ogni caso visto che la lista degli scioperi programmati è in costante cambiamento, è probabile che nei prossimi giorni o settimane ci siano novità al riguardo. Quindi se volete rimanere informati sugli scioperi dei voli e delle compagnie aeree tornate ogni 24 ore su questo articolo in aggiornamento.

Vedi anche: Meteo febbraio 2024 previsioni freddo glaciale

Sciopero trasporto pubblico febbraio 2024, date e orari

Non solo sciopero nazionale aerei, ma anche astensioni dal lavoro per conducenti di autobus, linee locali o regionali, metropolitane o atm in arrivo a febbraio. Di seguito trovate l’elenco degli scioperi in calendario a febbraio 2024 finora (compresi orari e località dove si svolgono):

5 febbraio 2024 : stop ai lavori per l’intera giornata da parte del personale Soc. Autolinee Toscane di Firenze

: stop ai lavori per l’intera giornata da parte del personale Soc. Autolinee Toscane di Firenze 10 febbraio: sciopero per 24 ore e con varie modalità del personale Soc. Gtt di Torino

sciopero per 24 ore e con varie modalità del personale Soc. Gtt di Torino 16 febbraio: 4 ore di astensione dal lavoro (dalle ore 9:00 alle 13:00) a livello locale da parte del personale soc. Autoservizi Tessitore di Vasto (provincia di Chieti).

Scioperi treni a febbraio 2024

Chiudiamo questa rassegna sui prossimi scioperi con quelli che riguardano le ferrovie. Per i treni al momento è prevista una sola manifestazione, in data 8 febbraio 2024, con lo sciopero del personale manutenzione impianti soc. Romeo Gestioni appalto lotto 2 grandi stazioni.

Non risultano per ora invece scioperi del personale Trenitalia, di quello di Italo o di Trenord. Salvo nuove proclamazioni ovviamente ancora possibili prossimamente. Quindi, almeno per ora i trasporti su rotaia dovrebbero essere senza grossi disagi per i passeggeri in Italia. Più difficile invece la situazione dei voli e dei mezzi.

Abbiamo visto quando c’è lo sciopero nazionale aerei e del trasporto pubblico in Italia nel mese di febbraio 2024. Oltre che su donnesulweb.it trovi aggiornamenti in tempo reale sui prossimi scioperi sul sito del Mit con indicazioni delle singole sigle sindacali che hanno indetto l’agitazione e quale settore è interessato con le indicazioni delle fasce orarie.