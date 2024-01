Quali bonus ci sono per le famiglie in Campania nel 2024. Dai figli alle agevolazioni per le donne. Elenco sussidi regionali e a chi spettano.

Nel 2024 i bonus regione Campania sono 5 e spettano a figli e famiglie residenti nel territorio. Ma che requisiti servono per ricevere gli aiuti regionali? Ognuno ha caratteristiche e importi diversi, ma quasi sempre serve un Isee basso. In altre parole si tratta di bonus per famiglie con reddito basso, ma non sempre è così. Vediamo allora caso per caso chi ne ha diritto, come si richiedono e quanto spetta, in base alle decisioni della giunta regionale.

Bonus regione Campania per la famiglia

Ecco i sussidi regionali da richiedere in Campania nel 2024.

1- Bonus secondo figlio 600 euro

Consiste nell’erogazione di un voucher di 600 euro per la nascita di un figlio successivo al primo. In altre parole alle famiglie con nuovi nati dal 2° bambino in poi spetta un aiuto economico. Questo contributo può essere utilizzato per pagare: servizi sanitari e parasanitari o prodotti per l’infanzia, per esempio pannolini, latte in polvere e altri.

In pratica una sorta di bonus bebè regionale, che però spetta solo dal secondo genito in poi. Al momento non c’è una soglia Isee per accedere al contributo, ma visto che le risorse sono limitate a 10 milioni potrebbe essere introdotta con successivo decreto di giunta.

2- Bonus 500 euro per spese sanitarie dei bimbi

E’ un sostegno economico ai nuclei familiari con figli minori fino a 10 anni, ma si ottiene con un Isee aggiornato fino a 12.500 euro. Viene erogato come rimborso delle spese mediche odontoiatriche, delle cure e/o visite specialistiche non coperte dal servizio nazionale. L’importo del contributo per bambini può arrivare fino a 500 euro.

3- Voucher asilo nido 2024 Campania

Per l’anno educativo 2023-24 è stato confermato il voucher nido Campania fino a 3.000 euro. Serve per pagare le rette delle strutture d’infanzia frequentate da bambini con età da 0 a 3 anni. Questo aiuto che può integrare il bonus nido previsto a livello nazionale, viene assegnato in base al reddito familiare (per esempio nel 2023 spettava per intero a famiglie con Isee fino a 15.000 euro). Per sapere quando chiedere questo bonus regione Campania e i limiti Isee, bisogna attendere il decreto attuativo, che troverete in questa pagina in costante aggiornamento.

4- Aiuti per donne occupate o in cerca di lavoro

Oltre ai contributi la regione del governatore De Luca prevede misure per la conciliazione dei tempi vita familiare e lavoro. Per esempio per le mamme lavoratrici è previsto un servizio di assistenza pomeridiana: una ludoteca per i bambini di età 3-12 anni, per tenere impegnati i figli piccoli mentre la mamma è al lavoro oppure è in cerca di un’occupazione. In questo secondo caso è prevista l’attivazione di uno sportello per l’orientamento.

5- Bonus baby sitter 2024 Campania

Per rafforzare i servizi regionali di welfare è previsto anche un contributo per il pagamento dei servizi di baby sitting. Tempi e modalità di richiesta di questo sussidio sono ancora da definire, quindi per adesso è presto per fare domanda. Tuttavia sappiamo che possono richiederlo le famiglie con genitori che lavorano e vivono in Campania, solo con Isee basso (negli ultimi anni la soglia era fino a 20.000 euro, quindi nel 2024 potrebbe essere la stessa, ma non è ancora ufficiale).

Tutti i bonus regione Campania 2024…per ora

Abbiamo visto l’elenco aggiornato delle agevolazioni previste a Napoli e in Campania. L’elenco verrà aggiornato nei prossimi mesi, visto che periodicamente la giunta approva nuovi incentivi per la famiglia. Per esempio c’è grande attesa per il bonus affitto 2024 Campania, per chi vive in locazione e ha redditi bassi.

Ma ci sono anche agevolazioni per figli studenti in arrivo nei prossimi mesi, dai bonus libri fino alle borse di studio per gli alunni meritevoli. Trovi tutte le novità sui bonus regione Campania tornando spesso su questo articolo o all’interno della sezione economia di Donnesulweb.

