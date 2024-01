Il bonus asilo nido 2024 è più ricco, ma solo a determinate condizioni. Chi ha diritto al sussidio per famiglie con figli. Importi, Isee, domanda e rimborso.

Il bonus nido aumenta nel 2024 per famiglie con nuovi nati e in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge. Il contributo può arrivare fino a 1.100 euro in più, mentre il valore complessivo è di 3.600 euro. Ma tutto dipende da Isee e composizione del nucleo familiare.

Per esempio se siete neo genitori da quest’anno avete diritto a maggiori agevolazioni da parte dello Stato. In questa breve guida vi spieghiamo in modo semplice quanto vi spetta in base alle nuove leggi e come ottenere i soldi.

Come funziona il bonus asilo nido 2024

Il bonus nido rafforzato per pagare la retta dell’asilo arriva fino a 3.600 euro l’anno, come previsto dalla nuova manovra finanziaria. Tale somma è suddivisa in 2 parti: la prima è un rimborso per le spese sostenute per la pagare la retta del nido di un figlio di età fino a 3 anni.

In questo caso come già successo lo scorso anno l’Inps eroga in 11 rate mensili un totale di:

3.000 euro , per Isee fino a 25.000 euro

, per fino a 25.000 euro 2.500 euro , con Isee compreso fra 25.001 e 40.000 €

, con Isee compreso fra 25.001 e 40.000 € 1.500 euro, per Isee superiori a 40.000 euro

La seconda parte consiste in un voucher extra rivolto solo a chi diventa genitore nel 2024. Approfondiamo di seguito questa novità.

Quanto spetta di bonus nido per i nuovi nati

La somma aggiuntiva al bonus nido riguarda solo le famiglie con nuovi nati dal 1° gennaio 2024, a patto che nel nucleo familiare ci sia già un figlio di età inferiore a 10 anni. Quindi i genitori di 2 figli, di cui uno nato quest’anno, possono ricevere:

600 euro annui in più, se hanno un Isee fino a 25.000 euro

annui in più, se hanno un Isee fino a 25.000 euro 1.100 euro aggiuntivi, per Isee compresi fra 25.001 e 40.000 euro.

Sommando i due incentivi per famiglie si arriva alla somma totale di 3.600 euro. L’importo complessivo è pagato con quote mensili dall’Inps ai beneficiari, tramite bonifico.

Quando presentare domanda bonus nido 2024

Come di consueto per ottenere l’incentivo bisogna fare domanda online sul sito dell’Inps. Per inviare la richiesta saranno necessari i documenti dei genitori, le credenziali Spid o Cie per accedere al portale Web e la documentazione relativa al pagamento delle rette per il nido, da allegare.

Al momento la procedura non è ancora attiva sul sito, ma lo sarà a partire dai prossimi giorni. Quindi bisogna attendere le istruzioni dell’istituto prima di inoltrare la richiesta per il 2024. In linea generale però la scadenza entro cui fare domanda è il 31 dicembre 2024. Se avete bisogno di aiuto potete rivolgervi ai caf che vi assisteranno gratis nella compilazione dell’istanza.

Quanto rimborsa l’Inps per l’asilo nido

Una volta accettata la richiesta dei genitori, l’Inps rimborsa la somma spesa per la frequenza del nido del figlio, in base agli importi prima citati. In presenza dei requisiti viene accreditata anche la somma extra per i neo genitori con bimbi neonati nel 2024. La somma erogata mensilmente non può comunque superare l’importo della retta mensile per i servizi educativi.

In breve, ai genitori con figli che vanno al nido spettano fino a 3.600 euro l’anno. Una somma aumentata dal governo Meloni per sostenere economicamente le famiglie nel pagamento dei servizi d’infanzia. Ma anche un modo per contribuire al benessere dei bambini e alla conciliazione vita familiare e lavorativa di mamma e papà.

