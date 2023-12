Quali sono i bonus edilizi confermati fino al 31 dicembre 2024. Elenco agevolazioni fiscali in vigore per la casa. A chi spettano e come utilizzarle.

I bonus edilizi attivi nel 2024 sono 6 in totale, in base a quanto previsto dalla legge. Quindi, se stai pensando di ristrutturare casa, devi sapere che ci sono detrazioni fiscali che puoi utilizzare per risparmiare sulle spese da sostenere. In questa guida pratica trovi tutti i bonus casa che puoi richiedere entro fine 2024.

Bonus edilizi: confermato il bonus ristrutturazioni

Iniziamo con la prima agevolazione rinnovata per tutto il 2024, ovvero il bonus ristrutturazioni edilizie. Consente di ristrutturare case ad uso abitativo ottenendo una detrazione pari al 50% delle spese ammesse, fino ad un massimo di 96.000 euro per ogni unità abitativa.

Per approfondire: Bonus ristrutturazioni guida agenzia delle entrate

Bonus mobili 2024: l’importo massimo scende

Se dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione in casa, hai bisogno di acquistare nuovi mobili per arredare lo stesso immobile, allora puoi usufruire di un’agevolazione Irpef del 50% sulla spesa totale sostenuta. Tuttavia l’importo limite ammissibile diminuisce rispetto al 2023, infatti scende a 5.000 euro rispetto agli 8.000 dell’anno precedente. Resta anche la possibilità di ottenere il bonus elettrodomestici senza ristrutturazione ma solo ad una condizione.

Sismabonus proroga 2024

Anche i lavori di messa in sicurezza sismica di un immobile continuano a beneficiare di uno sconto fiscale del 50 per cento nel 2024. Come avviene per le ristrutturazione il tetto dei costi agevolabili è di 96.000 euro. Tuttavia la detrazione può salire all’85% solo nel caso in cui i lavori realizzati consentano all’immobile di ridurre il rischio sismico di 2 classi. Inoltre, restano pure le detrazioni del 75% e 85% per i lavori antisismici nei condomini.

Bonus barriere architettoniche 2024

Non cambia l’agevolazione per la rimozione degli ostacoli architettonici all’interno di un immobile. Si tratta di una detrazione che può arrivare fino al 75% del costo di lavori che migliorano la vita domestica dei diversamente abili. Come per esempio l’installazione di ascensori o il rifacimento di pavimenti e scale. In base alle dimensioni dell’edificio la spesa massima detraibile nel 2024 è compresa fra 30.000 e 50.000 euro.

Detrazioni fiscali per verde e giardini 2024

Anche la cura del verde di casa permette di ottenere un bonus fino al 31 dicembre 2024. Si tratta di un’agevolazione fiscale del 36% per le spese di manutenzione dei giardini, balconi o l’installazione di impianti di irrigazione, fino a 5.000 euro. Di conseguenza con questa detrazione si possono ricevere crediti fiscali fino a 1.800 euro da utilizzare in compensazione delle tasse da pagare.

Superbonus al 70% e senza sconto in fattura

Il bonus 110% come lo abbiamo conosciuto finora non ci sarà più. Tuttavia questo incentivo non scompare del tutto, ma dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 diminuisce al 70% e si potrà ricevere solo sotto forma di crediti fiscali recuperabili entro 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi per lavori su villette o appartamenti affiancati da opere trainanti. Non è più previsto quindi l’utilizzo dello sconto immediato in fattura, come negli anni precedenti.

Fra i bonus edilizi restano anche quelli per la sostituzione di infissi e porte di casa al 50% dei costi sostenuti. Niente proroga invece per il superbonus condomini nella manovra economica 2024.

Cosa cambia nei bonus edilizi 2024

In sintesi, come abbiamo visto i principali cambiamenti introdotti dalla manovra finanziaria 2024 riguardano la riduzione delle percentuali di detrazioni fiscali oppure l’abbassamento dei tetti di spesa ammissibili. Queste scelte sono state fatte per ridurre il peso dei bonus edilizi sulle casse dello stato e di conseguenza risparmiare sulle diverse voci di spesa.

Per alcuni di questi incentivi il rinnovo è automatico, come previsto dalle precedenti leggi di bilancio, che il governo Meloni si è limitato a confermare. In altri casi, come per il superbonus 2024 la normativa è stata modificata per impedire il ricorso eccessivo a forme di finanziamento eccessivo che hanno dato vita anche a truffe in alcuni casi. Queste tutte le novità sui bonus casa che ci sono ancora nel 2024 e come ottenerli.

Se invece cerchi altre agevolazioni in vigore nel 2024 guarda: