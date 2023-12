Giorgia Meloni quanto prende di stipendio. Ecco patrimonio e guadagni della premier nella dichiarazione dei redditi. Meno di Renzi e più di Salvini.

Quanto guadagna Meloni? Come tutti i deputati anche il Presidente del Consiglio rende pubblico il documento semplificato con i redditi dichiarati, per una maggiore trasparenza verso i cittadini. Ecco allora qual è lo stipendio di Giorgia Meloni e quali sono i suoi redditi provenienti dalla politica e non solo.

Quanto guadagna Meloni 2023, dati aggiornati

La leader di Fratelli d’Italia attualmente il primo fra i partiti in Italia secondo i sondaggi, dichiara un reddito complessivo di 293.531 euro. Questo importo come per tutte le dichiarazioni si riferisce all’anno di imposta precedente, vale a dire al 2022, anche se è stato pubblicato in autunno 2023.

Quindi la premier ha un reddito di poco inferiore ai 300 mila euro lordo. La cifra è quasi raddoppiata rispetto a quella percepita nell’anno d’imposta precedente (vale a dire il 2021), quando dichiarava circa 160.000 euro. In quell’anno Giorgia Meloni era solo una deputata e leader di partito. Attualmente invece ricopre più ruoli:

Presidente del consiglio dei ministri del governo italiano (dal 22 ottobre 2023)

Deputata

Capo politico del partito FDI.

Stipendio Meloni 2023: tutte le cifre

Come parlamentare la premier ha diritto a un’indennità lorda di 11.703 euro mensili, che al netto sono 5.346,54 euro, a cui bisogna aggiungere come per ogni parlamentare:

una diaria di 3.503,11 euro

un rimborso per le spese di mandato

1.200 euro annui di rimborsi telefonici di 3.690 euro

da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre 3 per i trasporti.

Come capo del governo Meloni ha diritto inoltre a uno stipendio di 6.700 euro al mese (80.000 euro l’anno), ma non è chiaro se vi abbia rinunciato. Non ci sono invece al momento le cifre ufficiali dei compensi percepiti da leader di partito.

Il patrimonio di Giorgia Meloni

Entrando nel dettaglio, i guadagni della premier sono dovuti oltre che al suo stipendio da capo del governo e parlamentare, anche da altri fattori che compongono il patrimonio complessivo. Ad esempio incidono le vendite del libro autobiografico “Io sono Giorgia”, uno dei titoli più venduti nel 2022 con oltre 100.000 copie.

Inoltre nel 2022 risultano anche “una vendita di abitazione e relativa pertinenza“ e “acquisto di nuova abitazione“. Tuttavia in questo caso non si hanno certezze sulle cifre e neppure informazioni sull’eventuale utilizzo dei bonus edilizi per lavori sulla nuova casa della premier. Tutti i numeri citati sono consultabili nelle documentazione sul sito internet della Camera dei deputati.

Quanto ha guadagnato Meloni finora?

Giorgia Meloni è parlamentare dal 2007, questo significa che percepisce un reddito per la sua attività politica all’interno del parlamento italiano da 16 anni. Questi i suoi redditi dall’inizio della sua carriera politica fino ad oggi:

2007: 183.996 euro

2008: 169.248 euro

2009: 166.929 euro

2010: 170.876 euro

2011: 162.273 euro

2012: 107.449 euro

2013: 98.536 euro

2014: 99.444 euro

2015: 99.444 euro

2016: 99.185 euro

2017: 100.336 euro

2018: 100.456 euro

2019: 100.456 euro

2020: 134.206 euro

2021: 160.706 euro

2022: 293.531 euro.

Per un reddito complessivo generato di 2,247 milioni di euro.

Quanto guadagna Meloni rispetto agli altri politici

I redditi 2022 della premier sono molto più bassi rispetto ad un altro leader di partito, vale a dire Matteo Renzi di Italia viva che dichiara oltre 3 milioni di euro. Il vicepremier dell’attuale governo e leader della Laga Matteo Salvini, dichiara 99.699 euro invece, molto meno di Meloni.

I due leader dei partiti di opposizione invece dichiarano rispettivamente:

Elly Schlein, la segretaria del Pd, dichiara 94.725 mila euro, quindi oltre 3 volte meno della premier

la segretaria del Pd, dichiara 94.725 mila euro, quindi oltre 3 volte meno della premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle dichiara “solo” 34.000 euro per l’anno di imposta 2022. Meno di tutti i capi partito visti fin qui.

Queste tutte le informazioni disponibili su quanto guadagna Meloni. Come abbiamo visto i suoi redditi sono cresciuti parecchio da quando è presidente del consiglio italiano, ma i motivi principali non riguardano direttamente gli incarichi politici ricoperti, stando ai dati da lei forniti.

