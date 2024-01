Quando esce il bonus affitto 2024 in Lombardia? Dipende dai comuni. Ecco requisiti, Isee, importi e scadenze per ottenere l’agevolazione.

Il bonus affitti Lombardia è il contributo regionale per pagare l’affitto di casa destinato alle famiglie con Isee basso e altri requisiti. L’incentivo è stato rinnovato per tutto il 2024 dalla giunta regionale, che ha stanziato le risorse e stabilito chi sono i beneficiari. Tuttavia per sapere quando e come fare domanda bisogna attendere i singoli bandi comunali.

Intanto però vi diciamo subito a chi spetta, a quanto ammonta e quando scade il contributo affitto Lombardia 2024.

Bonus affitti Lombardia 2024 chi ne ha diritto

La misura unica per l’affitto in Lombardia nel 2024 spetta ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, che pagano un canone di locazione per la casa in cui vivono. Più nello specifico come stabilito dal nuovo bando regionale, può richiedere il contributo affitto chi:

ha un contratto di locazione da almeno 6 mesi, alla data di presentazione della domanda

ha un Isee aggiornato inferiore a 26.000 euro

inferiore a non possiede un’altra abitazione di proprietà in Lombardia

non è sottoposto a procedura di rilascio di un’abitazione.

Bonus affitto Lombardia: scadenza e importi

Il bonus affitti Lombardia scade il 31 dicembre 2024. Per la proroga di questa misura la giunta ha stanziato 3,5 milioni di euro. Soldi necessari per finanziare il contributo economico che vale fino a 10 mensilità del canone di affitto pagato dal richiedente.

Quindi il sostegno può coprire quasi per intero i canoni di locazione pagati durante l’anno. Esiste però una soglia massima del contributo prevista dalla legge: 3.600 euro annui per alloggio o contratto. Limite che non può essere superato in alcun caso, neppure se le spese sostenute sono maggiori.

Quando esce il bando affitto 2024 Lombardia

Abbiamo visto requisiti, scadenze e a quanto ammonta il bonus affitti Lombardia 2024. Ma manca ancora un tassello: quando e come richiedere il contributo. La risposta non è uguale per tutti i residenti in Lombardia, infatti dipende dal comune in cui si vive.

I bandi con tempi e modalità per inviare l’istanza sono pubblicati da ogni municipio. Questo significa che se sei fra i possibili destinatari dell’aiuto economico, devi verificare nel tuo comune quando potrai ottenere l’agevolazione sulla casa. Per esempio se vivi nel capoluogo dovrai consultare il bonus affitto 2024 Milano sul sito internet del comune. Stesso discorso per Bergamo, Brescia, Cremona, Monza e tutte le altre località lombarde.

Quando pagano il bonus affitti 2024 Lombardia

Il pagamento del contributo per l’affitto di casa arriva in date diverse a seconda dei comuni. Le procedure dell’accredito avvengono dopo la pubblicazione delle graduatorie comunali per l’affitto, quindi una volta trascorsa la scadenza entro cui richiederlo.

Presumibilmente quindi i pagamenti avverranno a inizio 2025, ma le date cambiano da comune a comune. Per questo il consiglio è di leggere con attenzione il bando della vostra località di residenza, per avere informazioni più dettagliate e precise.

Riassumendo, il bonus affitti Lombardia 2024 spetta a chi vive in affitto e ha un Isee basso. Si richiede al proprio comune, può arrivare fino a 3.600 euro annui e viene pagato alle famiglie beneficiarie inserite nelle graduatorie.

