Voucher scuola merito regione Lombardia 2023-24. Cosa si può comprare con il contributo per studenti meritevoli fino a 1.500 euro. Domanda e pagamento.

La Dote scuola merito Lombardia 2023/24 è un buono che spetta esclusivamente agli studenti con ottimi risultati scolastici. Quindi non è rivolto a tutti, come il bonus libri, ma solo agli alunni meritevoli con determinati requisiti. E’ il quarto aiuto regionale della dote scuola per cui la regione ha stanziato 48 milioni di euro.

Vediamo allora chi sono i beneficiari, quando fare domanda e come spendere il voucher scuola merito regione Lombardia 2023-24.

Dote scuola merito Lombardia 2023/24 senza Isee

Possono accedere al contributo gli studenti fino a 21 anni con qualsiasi Isee, ma che durante l’anno scolastico 2022-23 hanno frequentato scuole del secondo ciclo di istruzione nella regione e ottenuto uno dei seguenti risultati:

media voti pari o superiore al 9 nelle classi terze o quarte superiori

risultato di 100 e lode all’esame di stato superiore

valutazione di 100 all’esame di diploma professionale.

La domanda dote scuola merito Lombardia può essere presentata dalla studente o dal genitore già da ora e fino alle ore 12:00 del 23 novembre 2024. Dove? Online, sul sito internet www.bando.regione.lombardia.it presentando un’autocertificazione sui requisiti e seguendo le istruzioni fornite dalla procedura automatica.

Dote scuola merito Lombardia 2023-24 quando si riceve?

Il contributo regionale per studenti meritevoli è di importo compreso fra 500 e 1500 euro. Tale somma verrà stabilita con precisione sulla base delle domande pervenute e dei fondi regionali a disposizione, come si legge nel bando pubblico regionale dote scuola Lombardia 2023 2024.

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle istanze, la regione farà tutte le verifiche del caso e comunicherà l’elenco degli studenti ammessi al beneficio. Al momento non sappiamo la data esatta del pagamento. Tuttavia con ogni probabilità non sarà prima di inizio 2024, visto che le procedure di domanda terminano il 23 novembre 2023. I richiedenti verranno comunque avvisati tramite il recapito fornito durante la presentazione dell’istanza.

Cosa si può comprare con la dote merito?

Una volta ricevuto, il contributo a fondo perduto può essere utilizzato dagli studenti beneficiari per:

acquistare libri di testo e altro materiale didattico

comprare dotazioni tecnologiche per lo studio

sostenere costi di iscrizione e frequenza a corsi universitari, a istituti di formazione superiore o accademica.

Insomma si tratta di un aiuto economico per favorire gli studi e la crescita personale degli studenti che hanno avuto un percorso di studi brillante finora. Questa borsa di studio, rientra fra quelle regionali che premiano il merito, quindi è diversa rispetto al contributo per l’acquisto dei libri rivolto a studenti che fanno parte di famiglie con Isee basso, dove il merito non viene preso in considerazione. In questo caso invece è il reddito che non rappresenta un requisito necessario.

In breve, la dote scuola merito Lombardia a.s. 2023-2024, spetta a studenti meritevoli indipendentemente dall’Isee. Si richiede online e una volta ottenuto consente di acquistare materiale didattico o pagare i costi per iscriversi a corsi universitari o di formazione.

