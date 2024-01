Tutti i bonus 2024: dai bonus famiglia a quelli con Isee basso fino a edilizia e giovani. Ecco quali agevolazioni fiscali e sussidi ci sono in Italia e chi ne ha diritto.

L’elenco dei bonus 2024 disponibili in Italia è lungo, anche se meno rispetto al passato. Tuttavia la manovra finanziaria del governo Meloni ha confermato diverse agevolazioni fiscali, rinnovato aiuti per figli e famiglie o introdotto nuovi bonus. Quindi per semplificare abbiamo individuato 5 tipi di bonus da richiedere nel 2024. Ogni tipologia contiene numerosi incentivi e i requisiti necessari per ottenerli caso per caso.

Bonus 2024 famiglia

La prima tipologia di aiuti statali riguarda le famiglie numerose o meno. In particolare per i nuclei familiari composti da genitori e figli ecco gli incentivi previsti nel 2024:

assegno unico, spetta a tutte le famiglie per i figli a carico indistintamente, ma quelle con Isee basso hanno delle maggiorazioni sul beneficio mensile

spetta a tutte le famiglie per i figli a carico indistintamente, ma quelle con Isee basso hanno delle maggiorazioni sul beneficio mensile bonus nido , confermato e potenziato fino a 3.600 euro come rimborso spese sostenute per iscrizione e frequenza dei figli negli asili nido

, confermato e potenziato fino a 3.600 euro come rimborso spese sostenute per iscrizione e frequenza dei figli negli asili nido bonus mamme lavoratrici , ovvero un aumento in busta paga per le dipendenti a tempo indeterminato con figli piccoli

, ovvero un aumento in busta paga per le dipendenti a tempo indeterminato con figli piccoli bonus animali domestici, è una detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per la cura degli animali, ma solo per famiglie con Isee fino a 16.215 euro.

Bonus 2024 con Isee basso

Poi ecco gli incentivi confermati per cui è necessario avere un Isee aggiornato e rispettare le soglie indicate dalla legge per ricevere i contributi. In particolare:

bonus sociale luce e gas, lo sconto applicato direttamente sulle bollette di elettricità e metano per famiglie con Isee fino a 15.000 euro

lo sconto applicato direttamente sulle bollette di elettricità e metano per famiglie con Isee fino a 15.000 euro carta dedicata a te , un contributo mensile Inps di 382,50 euro per la spesa, destinato a famiglie con almeno 3 componenti e Isee fino a 15.000 euro

, un contributo mensile Inps di 382,50 euro per la spesa, destinato a famiglie con almeno 3 componenti e Isee fino a 15.000 euro carta acquisti, un aiuto economico di 80 euro caricato ogni 2 mesi su una social card (erogata dalle poste) destinato a cittadini di età fra 65 e 70 anni con Isee fino a 8.052,75 euro. Oltre i 70 di età anagrafica la soglia sale a 10.737 euro.

Bonus 2024 per i giovani

Questa terza categoria riguarda i figli studenti oppure i giovani che acquistano per la prima volta casa. Ecco che bonus ci sono nel 2024:

Carta cultura, l’ex bonus cultura è un voucher da 500 euro che spetta ai ragazzi nati nel 2005 solo se fanno parte di una famiglia con Isee inferiore a 35.000 euro.

l’ex bonus cultura è un voucher da 500 euro che spetta ai ragazzi nati nel 2005 solo se fanno parte di una famiglia con Isee inferiore a 35.000 euro. Carta del merito, di importo pari a 500 euro, che non spetta in base al reddito ma solo ai diplomati con il massimo dei voti entro i 19 anni.

di importo pari a 500 euro, che non spetta in base al reddito ma solo ai diplomati con il massimo dei voti entro i 19 anni. Contributo libri scolastici, spetta alle famiglia con figli che frequentano le scuole medie e superiori. Criteri, importi e modalità di erogazione sono stabiliti su base regionale, ma i fondi sono distribuiti dallo Stato.

spetta alle famiglia con figli che frequentano le scuole medie e superiori. Criteri, importi e modalità di erogazione sono stabiliti su base regionale, ma i fondi sono distribuiti dallo Stato. Bonus gita scolastica, un contributo fino a 150 euro per coprire le spese del viaggio di istruzione di studenti di scuole superiori. Spetta solo a famiglie con Isee fino a 5.000 euro.

un contributo fino a 150 euro per coprire le spese del viaggio di istruzione di studenti di scuole superiori. Spetta solo a famiglie con Isee fino a 5.000 euro. Mutuo giovani, consiste in un mutuo garantito all’80% dallo stato per l’acquisto della prima casa per i giovani fino a 36 anni e con Isee fino a 40.000 euro.

Bonus casa 2024

La quarta tipologia consiste in bonus 2024 detraibili per chi realizza lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. Comprendono incentivi fiscali per:

elettrodomestici , al 50% dei costi e fino a 5.000 euro

, al 50% dei costi e fino a 5.000 euro barriere architettoniche, del 75% sui costi (fino a 50.000 euro) per realizzare scale o ascensori

del 75% sui costi (fino a 50.000 euro) per realizzare scale o ascensori mobili, pari al 50% delle spese di acquisto fino a 5.000 euro

pari al 50% delle spese di acquisto fino a 5.000 euro sismabonus, al 50% delle spese per adeguamento sismico di un edificio fino a 96.000 euro

al 50% delle spese per adeguamento sismico di un edificio fino a 96.000 euro giardini, agevolazione del 36% sulle spese di cura del verde di casa fino a 5.000 euro

agevolazione del 36% sulle spese di cura del verde di casa fino a 5.000 euro superbonus, al 70% delle spese sostenute e senza possibilità di sconto in fattura.

Puoi capire nel dettaglio come funzionano tutte queste agevolazioni nel nostro approfondimento dedicato ai bonus edilizi in vigore nel 2024.

Altre agevolazioni statali 2024

In quest’ultima gruppo di bonus 2024 rientrano tutti gli aiuti che non hanno una categoria di destinatari ben definita, ma possono essere richiesti da tutti se in possesso dei requisiti previsti dalla norme. In particolare:

Assegno di inclusione, il sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza da gennaio 2024 e spetta per Isee fino a 9.360 euro . Trovi nel dettaglio importi, durata e modalità di erogazione nella nostra guida dedicata.

il sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza da gennaio 2024 e spetta per Isee fino a . Trovi nel dettaglio importi, durata e modalità di erogazione dedicata. Bonus psicologo, il contributo economico pari a 50 euro a seduta di psicoterapia. L’importo massimo richiedibile varia da un minimo di 500 euro totali (per Isee fra 30.000 e 50.000 euro) a un massimo di 1.500 euro per redditi fino a 15.000 euro.

Resta ancora in sospeso infine il bonus trasporti per pagare l’abbonamento ai mezzi pubblici. Il contributo rinnovato nella finanziaria è in attesa di decreto attuativo che spieghi come richiederlo e le modalità di erogazione.

Questa la mappa con tutti i bonus 2024 confermati o rinnovati finora e come ottenerli in base a requisiti e soglie Isee. L’elenco resta in aggiornamento sulla base di decreti e nuove leggi eventualmente approvate dal parlamento durante l’anno. Quindi se cerchi le novità sulle agevolazioni fiscali le trovi qui su Donnesulweb.it.