Carta dedicata a te per famiglie con Isee basso nella manovra 2024. Cosa si può acquistare con il buono spesa alimentare e cosa no.

Il bonus spesa 2024 è confermato dalla finanziaria per famiglie in condizione di disagio economico. Consiste in un contributo statale una tantum caricato su una carta elettronica, da utilizzare per pagare la spesa alimentare.

Ma chi sono i beneficiari di questa nuova social card e cosa ci si può compare? Ne parliamo in questo articolo.

Carta bonus spesa 2024 a chi spetta

Secondo la bozza legge di bilancio 2024 la carta dedicata a te nel 2024 spetta alle famiglie con i seguenti requisiti:

Isee fino a 15.000 euro

almeno 3 componenti

residenza in Italia con regolare iscrizione all’anagrafe comunale

E’ quindi confermato il sussidio per le persone in condizioni di povertà, ma solo se non percepiscono già il reddito di cittadinanza. L’importo è pari a 382,50 euro per nucleo familiare e viene caricato su una poste pay prepagata e ricaricabile intestata al beneficiario del sussidio.

La card si può ritirare direttamente presso gli uffici postali, se si possiedono i requisiti. Questo solo dopo aver ricevuto dal proprio comune di residenza la comunicazione dell’abbinamento della card al proprio codice fiscale. Non serve quindi fare apposita domanda, ma bisogna avere un Isee aggiornato.

Cosa comprare con il bonus spesa 2024

Chi ha diritto alla carta dedicata a te, può utilizzarla per pagare la spesa alimentare nei supermercati, ipermercati o mercati solo per i pagamenti tramite POS. Di conseguenza non vi rientrano i pagamenti in contanti. Ecco l’elenco completo di cosa acquistare con la carta spesa 2024:

pane, pasta, biscotti, pasticceria e tutti i prodotti di panetteria

riso, farro, avena, orzo e qualsiasi tipo di cereali

carne bovine, suine, ovine e di capra

pesce e pescato fresco

latte e derivati, uova e oli d’oliva, zuccheri, cacao e cioccolato

frutta di ogni tipo

pomodori, legumi, ortaggi

acqua, caffè, aceto di vino e camomilla

alimenti per la prima infanzia.

Cosa non si può comprare con la carta spesa?

Viceversa non si possono acquistare con il bonus spesa 2024 i seguenti prodotti:

alcolici (come vino, birra ecc.)

integratori alimentari

farmaci

pesce surgelato

detersivi per la casa

detergenti per il corpo (bagnoschiuma, shampoo o balsamo) e salviettine di ogni tipo.

E la benzina si può pagare con il buono spesa? Nella carta sono inclusi i 100 euro appositamente erogati nel mese di ottobre 2023 ai beneficiari di carta dedicata a te per pagare il carburante. Quindi si può utilizzare quella somma per mettere benzina o diesel fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Al momento non sono previsti ulteriori contributi statali per il carburante durante l’anno nuovo. Tuttavia come visto la carta bonus spesa 2024 ci sarà e le famiglie con Isee basso potranno continuare a riceverlo, sempre dopo il via libera da parte del comune di residenza. L’intero importo si può utilizzare per acquistare beni di prima necessità.

