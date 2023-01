Bonus spesa 2023 Sicilia. Fino a 400 euro in 5 comuni

Buoni spesa regione Sicilia 2023. Elenco comuni grandi e piccoli dove si può richiedere il bonus spesa in Sicilia. Requisiti, domanda e importi.

Bonus spesa 2023. In Sicilia ci sono tanti comuni dove richiedere i buoni spesa alimentare, che riguardano famiglie con redditi bassi, più colpite dalle conseguenze del covid. Si tratta di contributi statali presenti fra tutti i bonus 2023 prorogati dal governo Meloni e rifinanziati con un fondo da 500 milioni di euro. Queste risorse sono ripartite alle regioni e successivamente assegnate ai più bisognosi tramite bandi comunali.

Vediamo allora dove si può fare domanda per il bonus spesa alimentare in Sicilia in questo momento (alcuni sono capoluoghi di provincia, altri comuni più piccoli) e chi ne ha diritto.

Bonus spesa 2023 Catania

Il comune di Catania ha pubblicato il bando per richiedere i buoni per la spesa alimentare, destinato alle famiglie in difficoltà economica. Possono accedere al contributi gli abitanti in possesso dei seguenti requisiti:

un Isee aggiornato di importo fino a 6.000 euro

di importo fino a con residenza nel territorio comunale

di nazionalità italiana, UE oppure con permesso di soggiorno valido.

Le domande devono essere presentate online (sul sito internet del comune) entro la scadenza fissata per le ore 12:00 del 27 gennaio 2023. Il contributo consiste nell’erogazione ai beneficiari di buoni spesa da 30 euro l’uno, erogabili 4 volte per un totale di 120 euro. Ma se in famiglia ci sono 4 componenti la soglia sale oltre i 400 euro.

Di seguito trovate allegato l’avviso pubblico del comune di Catania per l’erogazione del voucher spesa 2023, per approfondire importi, termini e modalità di assegnazione.

BUONI SPESA 2023 CATANIA PDF BANDO

Buoni spesa 2023 Trapani e Misiliscemi

L’avviso pubblico per l’assegnazione del bonus spesa 2023, riguarda non solo i cittadini del comune di Trapani, ma anche quelli di Misiliscemi. In questi due territori possono richiedere il contributo, tramite apposita domanda sul sito del comune da inviare entro il 23 febbraio 2023, chi possiede:

residenza in uno dei 2 comuni al momento della presentazione dell’istanza

negli ultimi 30 giorni precedenti l’invio della domanda, un reddito inferiore al minimo vitale così come definito dal DPRS 28 maggio 1987

un patrimonio mobiliare non superiore a 5.000 euro

Gli importi dei buoni sono di 3 tipologie, in base alla numerosità del nucleo familiare richiedere:

200 euro (per una o due persone senza minori)

(per una o due persone senza minori) 300 euro (per 3 o 4 persone senza minori)

(per 3 o 4 persone senza minori) 400 euro (per 5 o più persone o in presenza di figli minorenni).

Altri comuni dove richiedere il bonus spesa 2023 Sicilia

Ecco l’elenco degli altri comuni siciliani più piccoli dove attualmente sono aperti i termini per fare domanda e ricevere un contributo per acquistare i beni alimentari di prima necessità:

Caltagirone, dove i buoni spesa si possono richiedere online dal 12 al 19 febbraio 2023 . In questo caso gli importi vanno dai 300 euro per famiglie con 2 membri fino ad un massimo di 800 euro per quelle con 5 o più componenti.

dove i buoni spesa si possono richiedere online . In questo caso gli importi vanno per famiglie con 2 membri fino ad un massimo di per quelle con 5 o più componenti. Monreale, qui le richieste potranno essere inviate dal 12 al 17 febbraio 2023 (fino alle ore 12:00), sulla piattaforma online del comune. I nuclei bisognosi residenti a Monreale potranno ricevere i voucher spesa di importo compreso fra 100 e 400 euro, a seconda del numero dei membri della famiglia.

Buoni spesa comunali 2023 Sicilia quando arrivano

Come visto ci sono già diversi paesi siciliani che erogano il bonus spesa 2023 ai più bisognosi. Ma nelle prossime settimane ce ne saranno sicuramente altri che pubblicheranno l’apposito bando per assegnare i buoni spesa anche quest’anno, da Palermo a Messina, fino a Enna e tutte le altre città dell’isola.

Quindi se vivi in uno dei comuni dove si può già fare domanda, ti consigliamo di farla subito se sei in possesso dei requisiti. L’erogazione dei contributi avverrà dopo la chiusura dei termini per le richieste e la pubblicazione di una graduatoria con i nomi dei beneficiari. Mentre nei municipi dove invece il bando attualmente è chiuso, ti invitiamo a tenere d’occhio il sito del comune in cui vivi per sapere quando ci saranno i nuovi voucher per la spesa alimentare.

